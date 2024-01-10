Öğrencilerden Belediye Başkanı Veli GÖK'e Kitap Ziyareti

Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Protokol Okumaları” Projesi kapsamında, Eğirdir Akşemseddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul öğretmenleri ve kurum amirleri ile bir araya gelerek kitap okuma etkinliği düzenlendi. Bu etkinlik kapsamında öğrenciler, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ü makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında öğrenciler, Belediye Başkanı Veli GÖK'e "Rüzgarı Dizginleyen Çocuk" kitabını hediye ettiler. Öğrencilerle birlikte kitabı değerlendiren Başkan GÖK, öğrencilere kitap okumanın önemini vurgulayarak, bilgi ve kültür düzeyini artırmanın yanı sıra hayal güçlerini geliştirmelerinin de kitap okuma alışkanlığıyla mümkün olacağını ifade etti.