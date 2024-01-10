ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Saygıdeğer Isparta Basın Mensupları,

Her yıl 10 Ocak'ta kutladığımız Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle sizlere bir kez daha seslenmek istiyorum. Bu özel günde, siz değerli basın mensuplarımıza duyduğumuz saygı ve teşekkürü ifade etmek istiyorum.

Demokrasimizin temel unsurlarından biri olan basın, özgür ve tarafsız habercilik anlayışıyla toplumun bilgi alma hakkını sağlamakta, aynı zamanda kamuoyunu aydınlatarak demokratik sürecin işleyişine katkıda bulunmaktadır. Sizler, bu önemli görevi yerine getirirken objektiflik ilkesinden ödün vermeden, toplumun çeşitli kesimlerine ulaşarak kapsamlı bir haber akışı sağlıyorsunuz.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak, şehrimizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine önemli katkılarda bulunan basın mensuplarına teşekkür etmek istiyoruz. Yaptığınız haberler, röportajlar ve analizlerle ilimizin tanıtımına ve kalkınmasına destek oluyorsunuz.

Özellikle pandemi döneminde, zorlu şartlara rağmen gösterdiğiniz özveri ve profesyonellik takdire şayandır. Haber alma özgürlüğüne katkı sağlamak, doğru bilgiye ulaşma hakkını güvence altına almak adına gösterdiğiniz çaba önemlidir.

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası olarak, bundan sonra da işbirliği içinde şehrimizin ve iş dünyasının gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğimize inanıyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diler, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutlarım.

Saygılarımla,

Metin Çelik Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı