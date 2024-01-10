AK Parti, Seçimlere Hazır: Başkan Başdeğirmen Şehre Güzellikleri Yaşatmaya Devam Edecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Isparta Belediye Başkan Adayı olarak ilan edilen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Kaymakkapı Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte vatandaşlar ve partililerle buluştu.Programa AK Parti İl Başkan vekili Mehmet Ali Ertuğrul, Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin, Merkez İlçe Başkanı Furkan Cem Er, İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Köse, belediye meclis üyeleri, ilçe ve belde belediye başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı. Alanı dolduran kalabalığın coşkusuyla kürsüye gelen Başkan Başdeğirmen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Isparta'ya selamını getirerek, şehre daha güzel hizmetler sunma sözü verdi.Başkan Başdeğirmen, 5 yıl süresince belediye olarak yaptıkları hizmetleri anlatarak, Isparta'nın popülaritesinin arttığını ve şehri daha ileri götürme arzusuyla tekrar göreve talip olduklarını belirtti. Ailesiyle birlikte AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Başkan, seçimlere hazır olduklarını ifade etti.AK Parti İl Başkan vekili Ertuğrul, Milletvekili Zabun ve Gökgöz ise Başkan Başdeğirmen'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday gösterilmesinin sevincini dile getirerek, teşkilat olarak güçbirliği içinde 31 Mart 2024 yerel seçimlerine hazır olduklarını söylediler.