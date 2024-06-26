Uzman Doktordan Korona Aşısı İddiası: '5 Yıl İçinde Yarısı Ölecek'

Dr. Alan Shoemaker, uluslararası bir sempozyumda yaptığı açıklamalarla covid aşısının "ölümcül" etkileri olduğunu öne sürdü. Shoemaker, covid-19 aşılarının kalp hasarı riskini artırdığına dair iddialarda bulundu ve bu iddialar tıp camiasında geniş yankı buldu.

Covid-19 Pandemisi ve Aşıların Rolü

Covid-19 pandemisi, 2019 yılının Aralık ayında Çin'in Vuhan eyaletinde başladı ve dünya genelinde milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu. Pandemiyle mücadelede aşılar kritik bir rol oynadı. Aşıların etkinliği ve uzun vadeli etkileri halen tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazı uzmanlar, aşıların virüsü kontrol altına almakta başarılı olduğunu savunurken, bazıları ise yan etkilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Shoemaker'ın İddiaları

Dr. Shoemaker, covid-19 aşısı olan kişilerde %5 ila %9 oranında kalp hasarı geliştiğini öne sürüyor. Bu, her bir milyon kişide 50 bin ila 90 bin kişinin ölüm riski taşıdığı anlamına geliyor. Shoemaker, aşı sonrası kalp krizi geçirenlerin yarısının 5 yıl içinde, %75'inin ise 10 yıl içinde hayatını kaybedeceğini iddia ediyor.

Tepkiler ve Bilimsel Görüşler

Shoemaker'ın açıklamaları, tıp camiasında büyük tepkiyle karşılandı. Uzmanlar, Shoemaker'ın iddialarının bilimsel verilerle desteklenmediğini ve aşı karşıtı propaganda taşıdığını savunuyor. Aşıların kalp krizi riskini artırdığına dair somut bir bulgu olmadığını belirten uzmanlar, aşıların faydalarının risklerinden çok daha fazla olduğunu vurguluyor.



