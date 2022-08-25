NİLGÜN USTA'NIN ÇİĞKÖFTELERİNİ YE! ENERJİNİ YENİLE!
Fast food sektörünün tek sağlıklı yiyeceği olan çiğ köftedir.
Isparta'da lokum gibi iştah kabartan Nilgün Usta çiğköftelerinin lezzetine karşı koymayın, bol bol yiyin...!
Şimdi bir çiğ köfte olsa da yesek dediğin an, çiğköften NilgünUsta’dan!
ister dürüm ister kilo ile bu lezzet tam size göre.
Çiğköfteci Nilgün Usta lezzetiyle daima bir adım önde...
Taptaze yeşillikleri, boool limonu ve acısıyla bu çiğ köftenin tadı damağınızda kalacak!
Dürüm mü?, yoksa porsiyon mu? Sizin tercihiniz hangisi?
Yemeğe doyamayacağınız lezzet.. Doğal,taze ve sağlıklı çiğ köftenin adresi Isparta'da Nilgün Usta.
TÜRKİYE GENELİ BAYİLİK VERİLECEK!
Nilgün Usta bayililk fırsatları sunuyor.
Nilgün Usta, taze kaliteli ve sağlıklı çiğköftelerini Türkiye'nin dört bir yanına götürüyor. Uygun şartlarda bayilik, özel fırsatlar ve profesyonel destek veren Nilgün Usta'dan bayilik al kendi işini kur...!
İşte iletişim: 0 536 870 18 16
Hakiki Adıyaman usulü orijinal çiğköfte burada...Kalitesi tescilli ve patentlidir.
Merkez şube: Çelebiler mah 119 cadde No 25/1