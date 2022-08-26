( BURDUR-ISPARTA İL GENELİNDE KUVVETLİ YAĞIŞLARA

DİKKAT!)

Başlama Zamanı : 26.08.2022 12:00 TSİ

Bitiş Zamanı ? 26.08.2022 21:00 TSİ

Yapılan son değerlendirmelere göre; yaım (26.08.2022 Cuma) öğle saatlerinden itibaren İsparta ve Burdur çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir,METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜBÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZÎ