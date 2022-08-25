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BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
ISPARTA
G.Tarihi: 25.08.2022 13:10
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Akaryakıta yeni zam geliyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 25 Ağustos 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? 

 Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM VAR MI?
Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 87 kuruşluk zam bekleniyor. 

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25.98 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21.15 liradan satılıyor.
 
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