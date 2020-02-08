BİR SORU BİR CEVAP

Namazda veya namaz dışında ağlamak abdesti bozar mı?



Her ne sebeple olursa olsun namaz dışında ağlamak ve buna bağlı olarak gözden yaş akması abdesti bozmaz. Ancak namaz esnasında, dünyalık bir endişe ile ses çıkararak ağlamak kişinin namazını bozar, abdestini bozmaz. Bununla birlikte namazda Allah korkusu, cennet veya cehenne¬min hatırlanması vb. nedenlerle ağlamak abdesti bozmayacağı gibi namaza da zarar vermez.



AYET

“Onlar cehennemde, “Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkar ki dünyada iken işlemekte olduğumuzdan başka ameller, salih ameller işleyelim” diye bağrışırlar. (Onlara şöyle denilir:) “Sizi, düşünüp öğüt alacak kimsenin düşünüp öğüt alabileceği kadar yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Öyle ise tadın azabı. Çünkü zalimler için hiçbir yardımcı yoktur.” (Fâtır, 35/37)



HADİS

Abdullah b. Abbâs (r.a.) şöyle demiştir: “Güneş tutuldu. Resûlullah (s.a.s.) namaz kıldırdı. Sonra: ‘Bana cehennem göste¬rildi. Bugünkü kadar kötü ve dehşet verici bir manzarayı öm¬rümde görmedim!’ buyurdu.”



DUA

“Allah’ım! Bizi bağışla, bize merhamet eyle, (ibadetlerimizi, hayır ve hasenatlarımızı, dualarımızı) kabul eyle, bizi cennete koy, bizi cehennemden azat eyle.”



ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ