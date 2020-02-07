TED ISPARTA KOLEJİ BÜLTENİ



Tam Eğitim Burslu Öğrencimizden TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları’nda bronz madalya başarısı



Halen TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları milli takımında yurtdışında ülkemizi temsil edecek ekip seçmeleri kampında olan Tam Eğitim Burslu 7. sınıf öğrencimiz Halit Tuğra Çelik bugün Antalya’da yapılan ödül töreninde Bilim Olimpiyatları bilgisayar dalında kazanmış olduğu üçüncülük madalyasını aldı. Öğrencimizi göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.







