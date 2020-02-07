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TED Isparta Koleji öğrencisi ödül aldı

TED Isparta Koleji öğrencisi ödül aldı
ISPARTA
G.Tarihi: 07.02.2020 18:21
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
TED ISPARTA KOLEJİ BÜLTENİ

Tam Eğitim Burslu Öğrencimizden TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları’nda bronz madalya başarısı
 
Halen TÜBİTAK Ulusal Bilim Olimpiyatları milli takımında yurtdışında ülkemizi temsil edecek ekip seçmeleri kampında olan Tam Eğitim Burslu 7. sınıf öğrencimiz Halit Tuğra Çelik bugün Antalya’da yapılan ödül töreninde Bilim Olimpiyatları bilgisayar dalında kazanmış olduğu üçüncülük madalyasını aldı. Öğrencimizi göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
 
 

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