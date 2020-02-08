Memur – Sen Engelliler Meclisi Başkanı Ecir Tülcan, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (E-KPSS) başvurularının 12 Şubat 2020'de sona ereceği uyarısında bulundu.



Memur – Sen Engelliler Meclisi Başkanı Ecir Tülcan, 24 Ocak'ta ÖSYM'ye yapılmaya başlanan E-KPSS başvurularının 12 Şubat 2020'de sona ereceğini belirterek müracaatların son güne bırakılmamasının başvuruda yapacakların menfati gereği olduğunu söyledi.



TÜLCAN; “EMEĞİ GEÇEN HERKESE

TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Memur – Sen Engelliler Meclisi olarak yaklaşık 5 yıldan buyana Halk Eğitim Merkezi, Beyazay Derneği gibi çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından ücretsiz E-KPSS kursu düzenlendiğini, bu kapsamda ücretsiz kitap dağıtımında bulunulduğunu ifade eden Tülcan; “E-KPSS kurslar engellilerimiz tarafından 2020 yılında da büyük ilgi gördü. Tüm bu çalışma ve gayretlerde hedef engelli bireylerimizin iş hayatında da yer alabilmelerini sağlamaktır. Destek veren ve emeği geçen tüm herkese Memur – Sen Engelliler Meclisi olarak teşekkür ediyorum” dedi.