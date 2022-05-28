Müze-Gökçay Mesireliği arası yol çalışması devam ediyor
Yolun karşı şeridinde de zemin düzeltme çalışmaları başlatılırken, orta refüjde ise begonit taş döşenmesine devam ediliyor. Yolların tamamlanmasının ardından her iki şeritte Gökçay Kavşağından Kirazlıdere seyir terasına kesintisiz 4 km’lik bisiklet yolu da faaliyet geçirilmiş olacak.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Başdeğirmen, kilit parke taşı ile kaplı yol döşemelerinin zamana bağlı olarak bozulduğunu ve yerine şimdi ise baskılı asfalt uygulaması yapılacağını ve bisiklet yolu oluşturulacağını söyledi.