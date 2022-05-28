Şehir merkezinin trafik yükünü önemli ölçüde azaltacak olan Mehmet Tönge Altgeçidindeki inşaat çalışmalarında sona yaklaşılıyor. Altgeçit ve bağlantı yollarında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, üniversite istikametinden gelerek Adliye ve üst mahallelere gidecek araçların bu yolu kullanmasıyla şehir trafiğinde önemli ölçüde azalma yaşanacağını belirtti.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesinin ardından şehrin trafik sorununun çözümü için önemli adımlar atıldı. Bu kapsamda yollarda yapılan genişletmelerle birlikte yeni bulvar ve bağlantı yolları açıldı. Şehir merkezinin trafik yükünü azaltmak için de Mehmet Tönge Altgeçidi inşaat çalışmaları başlatılmıştı. Şehrin 50 yıllık geleceği düşünülerek planlanan ve 300 metre uzunluğa, 30 metre kapalı genişliğe sahip, gidiş-geliş 4 şeritli Mehmet Tönge Altgeçidindeki inşaat çalışmalarında sona yaklaşılıyor.Altgeçidin tamamlanmasıyla birlikte üniversite ile Adliye arasında yaklaşık 7 km’lik yolda sürücüler hiçbir trafik ışığına takılmadan gidebilecek. Bu hat üzerinden, Yeni Zabıta Hizmet Binası ile Batıkent Mahallesine açılan 3,5 km’lik yeni bulvarla da birlikte Işıkkent, Batıkent, Binbirevler, Hızırbey, Dere, Yenice gibi mahallelere gidecekler bu yolu kullanabilecek ve bu sayede İstanbul Caddesi ve Mimar Sinan Caddesindeki trafik yükü azaltılarak, büyük bir rahatlama sağlanmış olacak.Üniversite istikametinden gelen bir araç Çünür kavşağına gelmeden önce KYK yurtlar bölgesine dönen yolu kullanarak Mehmet Tönge Altgeçidine doğru devam edecek ve Adliye, Işıkkent, Binbirevler, Batıkent, Hızırbey ile Dere Mahallesi gibi üst bölgelerdeki mahallere bu hat üzerinden daha rahat bir şekilde ulaşabilecek. Altgeçidin bağlantı yollarında genişleme ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirilecek, yön levhaları yerleştirilecek.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mehmet Tönge Altgeçitte devam eden inşaat çalışmaları ile altgeçidin bağlantı yollarında incelemelerde bulundu. Başkan Başdeğirmen, bağlantı yolları için yön levhalarının yerleştirilmesi ve yollarda düzenleme çalışması yapılması için talimat verdi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Hızırbey, Işıkkent, Binbirevler ve Dere Mahalleleri gibi üst bölgelerdeki mahallere üniversite istikametinden gelerek giden araçların Çünür kavşağını geçerek ulaşabildiklerini, Mehmet Tönge Altgeçidinin hizmete girmesiyle birlikte bu durumun değişeceğini söyledi. Üst mahallelere gidecek araçların Mehmet Tönge Altgeçidinin kullanıma açılmasıyla birlikte bağlantı yolunu kullanması gerektiğine değinen Başkan Başdeğirmen, altgeçidin bağlantı yolunun Çünür kavşağına gelmeden önce KYK’ya giden yoldan sağlanacağını ifade etti. Başdeğirmen, levha ve bilgilendirmelerin yapılacağını, altgeçidin tamamlanmasıyla artık bu gidişlerin altgeçide doğru yönlendirileceğini aktararak, “Adliye için Keçiborlu, Senirkent, Uluborlu istikametinden gelen araçlarımız da yeni yoldan şehre girmeden gidebilecek. Şehrin trafik yükünü bu yolla yüzde 20 oranında hafifletmiş olacağız” ifadelerini kullandı.