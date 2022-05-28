Başdeğirmen: Profesyonel maçlar yapılabilecekIsparta Belediyesi, şehri spor ve sporcu merkezi yapmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu anlamda bugüne kadar gece aydınlatmalarıyla 20 adet semt sahasını vatandaşların hizmetine sunan Isparta Belediyesinin Gökçay Mesirelik alan bölgesinde yaptığı Emre Mahallesi Spor Kompleksi de tamamlanmak üzere. Bunun yanında 26 bin metrekareden oluşan ve içerisinde UEFA standartlarında sentetik çim yüzeyli halı saha, yarı olimpik yüzme havuzu, spor salonunun da bulunduğu Fatih Mahallesi Spor Kompleksinde de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yapım aşamalarında sona gelinen Emre Mahallesi Spor Kompleksi ile yapımı tüm hızıyla devam eden Fatih Mahallesi Spor Kompleksi alanlarında incelemelerde bulundu. Seçim öncesinde vermiş oldukları sözlerden bir tanesini daha yerine getirebilmenin haklı gururunu yaşadıklarını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Vermiş olduğumuz sözlerden bir tanesi de şehrimizin geniş bir alanında spor kompleksi oluşturmaktı. Bugüne kadar 17 tanesini Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle, 3’ünü de belediyemizce olmak üzere 20 adet semt spor sahalarını gece aydınlatmalarıyla vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Semt spor sahalarımız şu anda dolu dolu kullanılıyor ve bundan da çok mutluyum” dedi.Şehre 3 adet de Gençlik Merkezi yaptıklarını ve bunlarında bitme aşamasına geldiğini, onları da öğrencilerin hizmetine sunacaklarını aktaran Başkan Başdeğirmen, 26 bin metrekarelik alanda da Fatih Mahallesine Spor Kompleksi yapımının devam ettiğini belirtti. Gerek Fatih gerekse Emre Mahallesindeki statların Atatürk Stadyumu büyüklüğünde UEFA standartlarında olduğunu dile getiren Başkan Başdeğirmen, “Buralarda profesyonel maçlar yapılabilecek. Bu çalışmalar Isparta’nın bugüne kadar görmek istediği alanlar. Birçok amatör kulübümüz maç yapmak için yer bulamadığı zamanlarda aranan yerler. Çok şükür buraları yapmak da bize nasip oldu. Söz vermiştik. Sözümüzü de yerine getiriyoruz. Emre Mahallesi'ndeki Stadyumumuz bitmek üzere. Şu anda çevresinin toparlanmasına başlandı. Fatih Mahallesi Spor Kompleksi daha kapsamlı bir alan. Burada 26 bin metrekare alan var. İçerisinde o büyük stadımızın dışında yarı olimpik yüzme havuzumuz bulunuyor. Gençlerimiz burada yüzmeyi öğrenecekler, keyifli bir şekilde spor yapabilecekler. Yine komplekste basketbol, voleybol ve çeşitli sportif faaliyetlerin yapılabileceği spor salonu bulunuyor. Kompleks her şeyiyle tam tekmil bir alandan oluşuyor” görüşlerinde bulundu.Ayrıca kompleksin sosyal tesisin, kafesinin ve daha birçok sosyal aktivite alanlarından oluştuğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Burada güzel bir peyzaj çalışması yapacağız. Vatandaşlarımız güzel vakit geçirebilecekler, yürüyüşlerini yapabilecekler. Mühim olan insanımızın istediği hizmetleri, taleplerini yerine getirebilmek. Verdiğimiz sözleri yerine getirebilmek. Bu anlamda bizler bu işleri yaptıkça zevk alıyoruz. Sonuçları gördükçe mutlu oluyoruz. Şehrimiz kazandıkça, daha güzel şeyler yapmak için şevk alıyoruz, hevesimizi artırıyoruz. İnşallah daha güzel hizmetleri yapmayı yüce Rabbim bizlere nasip etsin” diye konuştu.