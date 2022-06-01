Mutluluk Çubuğu Ameliyatı Olmak İçin Ülkemize Akın Ediyorlar!
Erkek bireylerde yaş arttıkça bazı cinsel sağlık sorunları meydana gelebilmektedir. Bu sorunlar yaş ilerledikçe meydana gelebileceği gibi bir takım hastalıklardan dolayı da meydana gelebilir. Bu sorunlardan en çok karşılaşılanı ise sertleşme sorunlarıdır. Erkek iktidarsızlık problemleri pek çok şekilde tedavi edilebilmektedir. Bu tedavilerden en çok başvurulanı ise mutluluk çubuğu ameliyatıdır. Adına penil protez de denilen mutluluk çubuğu, erkeğin sertleşmesini kolaylaştıran bir materyaldir. Türkiye’de de yapılabilen bu ameliyat 1-2 saat gibi kısa sürelerde yapılabilmektedir.
Pek çok tedavisi bulunan erkek cinsel sağlık sorunlarının en büyük nedeni yaşlanmadır. Sertleşme problemi de yaşlanma ile birlikte pek çok erkekte meydana gelmektedir. Bu sorunu yaşayan erkeklerin büyük bir çoğunluğu 70 yaş ve üzerindedir. Tedavisi için farklı yöntemler bulunan bu sorun alanında bazı önde gelen isimler de vardır. Türkiye’de erkek ve kadın cinsel sağlığı üzerinde tanınan isimlerden birisi de Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu’dur. Ateş Kadıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi’nde uzun yıllar çalıştıktan sonra 1994 yılında doçent olmuştur. Tıp alanında birçok kitap ve makalesi bulunan Kadıoğlu, 2000 yılında ise Profesör unvanına kavuşmuştur.
Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu’nun kadın cinsel sağlık sorunları alanında da pek çok çalışması bulunmaktadır. Bu alanda önde gelen isimlerdendir ve vajinal ıslaklık tedavisi için başvurulan isimlerdendir. Vajinal ıslaklık yaş, hormonlar, stres gibi şeylere bağlıdır. Ancak bazı kişilerde meydana gelen aşırı ıslaklık pek çok sağlık sorununun belirtisi olabilir. Bu sorun pek çok kadının günlük hayatını olumsuz etkilemektedir. Vajinal akıntı tedavisi hastanın rahatsızlığına göre farklı şekillerde yapılır. Fiziki muayene ile tanı konulacağı gibi bazı durumlarda da test yapılması gerekebilir. Hijyen ve eş tedavisi ile hastalar genelde sağlıklarına kuvuşmaktadır.