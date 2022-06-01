Son yıllarda Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK'ün turizm ve tanıtım adına yaptığı ataklar meyvelerini vermeye devam ediyor. Yabancı televizyon kanallarının yarışma programları başta olmak üzere ATV'de yayınlanacak 'Gül Masalı' dizi çekimleri ilçemizde devam ederken bugünde bir reklam firması Eğirdir Belediyesine ait Elektrikli teknede reklam filmi çekiyor.Gülbirlik Kooperatifinin gül sezonu ve gül turizmi ile ilgili yapılan reklam çekimi çalışması sürüyor.(Eğirdir Beldiyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)