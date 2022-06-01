Borsamız tarafından Türk Marka ve Patent Kurumuna yapılan başvuru sonucunda ‘’Isparta Gül Suyu’’ tescillenerek koruma altına alınmıştı. İlimizde üretilen gül suyunun markalaşmasını sağlamak ve kalitesini korumak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında ilk denetimler başarı ile gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucu Sincer Gülyağı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Koz.Tur.San.Tic.Ltd.Şti.ve Talya Bitkisel Ticaret ve Sanayi A.Ş firmaları ‘Isparta Gül Suyu’ coğrafi işaretini kullanmaya hak kazandı.Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar, yapılan denetimler sonucu gerekli tescil şartlarını sağlayarak 2022 yılı Isparta Gül Suyu coğrafi işareti kullanım izni alan Sincer Gülyağı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Koz.Tur.San.Tic.Ltd.Şti.ve Talya Bitkisel Ticaret ve Sanayi A.Ş yetkilileri ile bir araya geldi.Firmaların başvuruları ve başarılı denetim sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkanımız Ahmet Adar şu sözlere yer verdi: “ Bizim buradaki amacımız, Isparta Ticaret Borsası olarak Isparta’da üretilen ürünleri koruma altına almak. Dünyada, Coğrafi İşaretli ürünlere olan ilgi gün geçtikçe artmaya başladı. Bilinirliğimizi arttırmak ve ürünlerimizi daha değerli satmamız için coğrafi işaret kullanım izinlerini almamız şart. Isparta olarak bu konuya önem vermemiz ve coğrafi işaretli ürün sayımızı artırmamız gerekiyor. İnşallah, ürünlerimizi daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Dünya pazarında olmasını istiyoruz. Gerçek ile taklit yapılan ürünlerin bir birinden ayrılıp, merdiven altı üretimin son bulmasını diliyoruz. Ben buradan çağrımıza kulak veren ve duyarlı davranan firmalarımıza huzurunuzda teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Aynı hassasiyeti diğer Gül Suyu üreticilerimizden bekliyor ve coğrafi işaret kullanımı için Borsamıza başvuru yapmaya davet ediyorum. Bu vesileyle 2022 yılı Isparta Gülü hasat sezonu tüm üreticilerimiz ve tüccarlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.30 ülkeye Gül Suyu ihracatı yaptıklarını vurgulayan Talya Bitkisel Ticaret ve Sanayi A.Ş yetkilisi Ömer Ertaş, çalışmalarından dolayı Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Coğrafi İşaretin en büyük faydasının gerçek üretici ile yan üreticilerinin birbirinden ayrıştırdığını vurgulayan Sayın Ertaş, Amerika ve diğer yurt dışı pazarlarında Isparta Gül Suyu’nun tanıtımını yapacaklarının altını çizdi.E-ticaret ve uluslararası piyasada ön plana çıkmak için coğrafi işaret kullanmanın önemine değinen Sincer Gülyağı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Koz.Tur.San.Tic.Ltd.Şti. yetkilisi Ahmet Sincer, Isparta’mızın değerli ürünlerini sahip çıkan Isparta Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Adar, yönetimi ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Konuşmalarına devam eden işletme yetkilisi Ahmet Sincer, merdiven altı üretimleri bertaraf etmenin en önemli yolu Coğrafi İşaret kullanım hakkı almak olduğunu vurguladı.