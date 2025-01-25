Mürüvvet Başdeğirmen'in İsmi Isparta’da Eğitimle Yaşayacak

Başdeğirmen Ailesi, Kızları Adına Anaokulu Yaptırıyor

27 Eylül 2024 tarihinde vefat eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in kızı Mürüvvet Başdeğirmen’in adı, ailesinin katkılarıyla yaptırılacak modern bir anaokulunda yaşatılacak. Eğitimci kimliğiyle tanınan ve genç yaşında hayata veda eden Mürüvvet Başdeğirmen anısına yapılacak olan anaokulu için protokol, Isparta Valiliği’nde düzenlenen törenle imzalandı.

Protokol törenine Isparta Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen, oğlu Celal Başdeğirmen ve İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak katıldı. Proje kapsamında Davraz Mahallesi’nde bulunan eski 5 derslikli İstiklal Anaokulu yıkılarak, yerine 8 derslikli modern bir anaokulu inşa edilecek. Okulun yapımına bu eğitim-öğretim döneminin sonunda başlanacak ve bir sonraki eğitim-öğretim döneminin başında hizmete açılması planlanıyor.

Vali Erin: “Mürüvvet Kızımızın Adı Eğitimle Yaşayacak”

Törende konuşan Isparta Valisi Abdullah Erin, Mürüvvet Başdeğirmen’in kısa ömrüne rağmen iyilikle dolu bir hayat sürdüğünü ve tanıyan herkesin sevgisini kazandığını dile getirdi. Onun adının, çocukların eğitim gördüğü bir kurumda yaşatılmasının anlamlı bir vefa örneği olduğunu vurgulayan Vali Erin, “Mürüvvet kızımız eğitimciydi, öğretmendi. Çocuklara hayatını ve gönlünü adamıştı. Bu nedenle onun isminin bir okulda yaşatılması son derece değerli ve anlamlıdır. Rabbim mekânını cennet eylesin” dedi.

Vali Erin, yeni yapılacak anaokulunun modern bir eğitim yuvası olarak çocuklara hizmet vereceğini ifade ederek, bu anlamlı projeye katkılarından dolayı Başdeğirmen ailesine ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Başkan Başdeğirmen: “Çocuklarımızın Yetiştiği Bir Kurumda Adının Yaşaması Büyük Mutluluk”

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kızlarının eğitimci kimliğinden ve çocuklara olan sevgisinden ilham alarak bu kararı aldıklarını söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Kızımızın adıyla anılacak bu okulun Isparta’mıza ve çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Burada yetişecek evlatlarımız, memlekete faydalı bireyler olacaklar. Bu düşünce, acımızı bir nebze hafifletiyor ve bizi gururlandırıyor” diye konuştu.

Aileden Duygusal Mesajlar

Şadiye Başdeğirmen, kızlarının anısını yaşatacak böyle bir eseri hayata geçirmekten dolayı gururlu ve mutlu olduklarını belirtti. “Kızımızın adını taşıyan bu okul, çocukların dualarıyla onun adını daima yaşatacak” ifadelerini kullandı. Celal Başdeğirmen ise rahmetli ablasının mesleğini sürdürecek bir kurumda adının yaşatılacak olmasının kendileri için büyük bir anlam taşıdığını dile getirdi.

Editör Yorumu: Anlamlı Bir Proje, Ancak Süreklilik Şart

Başdeğirmen ailesinin bu anlamlı adımı, hem aile bireylerinin kaybettikleri sevdiklerine duyduğu sevginin hem de topluma bırakılan değerli bir mirasın göstergesi. Ancak bu tür projelerin sadece sembolik bir değer taşımaması, eğitim alanında kalıcı katkılar sunması gerekiyor. Yapılacak anaokulunun donanımlı bir şekilde hizmet vermesi, yalnızca fiziki yapısıyla değil, eğitim kalitesiyle de örnek bir kurum haline gelmesi önemli.

Bununla birlikte, bölgedeki eğitim ihtiyaçlarının kapsamlı bir şekilde analiz edilmesi ve benzer projelerin daha geniş ölçekli olarak hayata geçirilmesi, uzun vadede Isparta’da eğitim seviyesini yükseltebilir. Yerel yönetimlerin ve hayırseverlerin bu tür girişimlerinin çoğalması, yalnızca bireysel isimleri değil, topluma katkı sağlayacak kalıcı eserleri de artıracaktır. Başdeğirmen ailesinin bu fedakâr tutumunun, Isparta’da eğitim alanındaki daha büyük projelere ilham olması en büyük temennimizdir.