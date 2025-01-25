Editör Yorumu: Çöp Yönetiminde Stratejik Sorunlar

Koçpete’de 3. Lot İçin İhale Hazırlığı: Çöp Depolama Alanında Yeni Adım

Başkan Başdeğirmen: “3. lotu hiç borçlanmadan yapacağız”

Göller Bölgesi Belediyeler Birliği (BEL-BİR) Başkanı ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta’nın çöp yönetimiyle ilgili önemli bir adım atıldığını duyurdu. Koçpete’de bulunan çöp depolama alanında, dolan mevcut 2 lotun ardından, 3. lot yapımı için 12 Şubat 2025 tarihinde ihaleye çıkılacağını açıkladı. İhaleyle birlikte yeni bir çöp depolama alanı oluşturulacak ve proje kapsamındaki diğer tesisler için ilerleyen süreçte adım atılacağı belirtildi.

Mevcut Durum: 2 Lot Doldu, Yeni Alan İhtiyacı Şart

Isparta merkez ve 9 ilçeden toplanan evsel atıkların depolandığı Koçpete çöp deponi alanı, enerji üretimi açısından önemli bir tesis. Burada toplanan çöplerden elde edilen gaz, elektrik üretiminde kullanılıyor. Ancak alandaki 2 lotun dolması, çöp depolama alanında yeni bir ihtiyaç doğurdu. Göller Bölgesi Belediyeler Birliği bu ihtiyaca yanıt vermek amacıyla 3. lot için hazırlıklarını tamamladı ve Şubat ayında ihaleye çıkılacak.

Başkan Başdeğirmen: “Borçlanmadan yapacağız”

BEL-BİR Başkanı ve Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, birliğin mevcut bütçesinin 3. lot yapımına yettiğini ve bu projenin borçlanmadan tamamlanacağını vurguladı. Başkan, “Birliğimizin elinde bir miktar para var ve bu parayla 3. lotu yapıyoruz. İhaleyi tamamladıktan sonra kalan bütçemize göre araç alımları gibi ihtiyaçlarımızı da karşılayabiliriz” dedi.

Başkan ayrıca, projenin tam teşekküllü olarak 3 aşamadan oluştuğunu ifade etti: 3. lotun yapımı, mekanik ayrıştırma tesisi ve kompost tesisi. Ancak maliyetlerin yüksek olması nedeniyle projeyi aşamalı olarak hayata geçireceklerini belirtti: “İller Bankası tarafından bir proje hazırlandı, ancak maliyetleri yüksek geldiği için tümünü birden yapmak yerine sırayla gerçekleştirmek istedik. Bakanlığımız bunu kabul etti. Önceliğimiz 3. lot. Daha sonra mekanik ayrıştırmayı ve kompost tesisini yapacağız.”

Editör Yorumu: Çöp Yönetiminde Stratejik Sorunlar

Başkan Başdeğirmen’in borçlanmadan 3. lot yapımını tamamlayacaklarını belirtmesi, mali açıdan olumlu bir gelişme gibi görünse de, bu adım Isparta’nın çöp yönetimindeki temel sorunlarını çözmekten uzak bir yaklaşımı gözler önüne seriyor. Öncelikli olarak, mevcut 2 lotun neden bu kadar hızlı dolduğu sorusu yanıt bekliyor. Çöp miktarındaki artışın kontrol edilmesi için önleyici bir atık yönetimi politikası geliştirildi mi? Ayrıştırma ve geri dönüşüm süreçlerinin eksikliği, depolama alanlarının hızlı tükenmesine neden oluyor olabilir.

Ayrıca, mekanik ayrıştırma ve kompost tesisi gibi projelerin “ilerleyen süreçte” yapılacağı belirtilmiş olsa da, bunların ertelenmesi Isparta’nın atık yönetiminde modern ve sürdürülebilir bir modele geçişini geciktiriyor. Bu tesislerin hayata geçirilmesiyle birlikte, depolama ihtiyacı azaltılabilir ve atıkların daha verimli şekilde dönüştürülmesi sağlanabilir. Ancak bu yatırımların sürekli ertelenmesi, çöp depolama alanlarının kısa vadede dolması ve çevre sorunlarının artması gibi sonuçlar doğurabilir.

Çevresel Riskler ve Uzun Vadeli Planlama Eksikliği

Çöp depolama alanlarının genişletilmesi geçici bir çözüm olsa da, bu yöntem çevresel etkiler ve sürdürülebilirlik açısından ciddi riskler taşır. Göller Bölgesi gibi doğal zenginliklere sahip bir bölgede, atık yönetiminde kalıcı çözümlere odaklanılması gerekir. Ancak 3. lot yapımı için ihaleye çıkılırken, projelerin entegre bir çöp yönetim sistemiyle desteklenmemesi, bu alandaki stratejik eksiklikleri ortaya koymaktadır.

Özetle, Başkan Başdeğirmen’in açıkladığı projede ekonomik bir yaklaşım sergilense de, Isparta’nın atık yönetimiyle ilgili uzun vadeli sorunları çözmek için daha kapsamlı ve entegre bir planlamaya ihtiyaç olduğu açıktır. Çöp depolama alanlarını genişletmek yerine, geri dönüşüm, ayrıştırma ve çevre dostu teknolojilere yatırım yapılması gereklidir. Aksi takdirde, kısa vadede atılan bu adımlar, uzun vadede yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir.











