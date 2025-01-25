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CHP’li Halıcı: “Bizi Yangın Değil, Liyakatsizlik Öldürüyor”

CHP’li Halıcı: “Bizi Yangın Değil, Liyakatsizlik Öldürüyor”
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CHP’li Halıcı: “Bizi Yangın Değil, Liyakatsizlik Öldürüyor”

CHP Isparta Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Hikmet Yalım Halıcı, Bolu Kartalkaya’da yaşanan ve 79 kişinin hayatını kaybettiği yangın felaketine ilişkin yaptığı açıklamada, olayın temel nedeninin ihmal ve liyakatsizlik olduğunu ifade etti. Halıcı, otel sahibinin Turizm Bakanlığı’na bağlı bir kuruluşta yönetim kademesinde olduğunu vurgulayarak, denetim mekanizmasındaki eksikliklere dikkat çekti.

“Denetimi Yapanlar, Kendi İşletmelerini Denetleyebilir Mi?”

Yangının meydana geldiği otelin milli parklar bölgesinde yer alması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı olduğunu belirten Halıcı, sözlerine şu eleştirilerle devam etti:
“Otel sahibi, Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın yönetiminde. Soruyorum: Denetlemekle yükümlü olanlar kendi otellerini denetler mi hiç? Denetimi yapacak kişi ve kurumun tamamen bağımsız olması gerekmez mi? Yaşanan bütün felaketlerde aynı sistemik sorunları görüyoruz. Tek adam rejimi ve denetimsizlik ağır bedeller ödetiyor.”

Halıcı, iktidarın denetim eksikliğini liyakatsizlikle ilişkilendirerek, “Bir ülkede Kültür ve Turizm Bakanı’nın otel zinciri ve tur şirketi olursa, Sağlık Bakanı’nın hastaneleri olursa, Ticaret Bakanı’nın işletmesi; eğitim bakanının okulları olursa, orada nasıl bağımsız bir denetim mekanizması kurulabilir?” ifadelerini kullandı.

“Felaketlerin Asıl Nedeni Liyakatsizlik ve Hukuksuzluk”

CHP’li vekil, ülkenin yalnızca doğal felaketler değil, liyakatsizlik, hukuksuzluk ve denetimsizlik nedeniyle büyük bedeller ödediğini belirterek, sistemin değişmesi gerektiğini vurguladı. Halıcı, açıklamasını şu sözlerle sonlandırdı:
“Bizi yangın, sel, deprem değil; liyakatsizlik, hukuksuzluk, denetimsizlik ve tek adam rejimi öldürüyor.”

Editör Yorumu: Sistemik Sorunlara İşaret Eden Haklı Bir Çıkış

Hikmet Yalım Halıcı’nın açıklamaları, yalnızca bir yangın felaketine değil, daha derin bir yönetişim sorununun altını çizen çarpıcı bir çıkış niteliğinde. Denetim mekanizmalarındaki bağımsızlık eksikliği ve liyakatsizlik, Türkiye’de yaşanan pek çok felaketin temel nedenleri arasında gösterilebilir. Ancak bu eleştirilerin yalnızca siyasi söylemlerle sınırlı kalmaması, çözüm önerileriyle desteklenmesi gerekmektedir.

Halıcı’nın tespitleri yerinde olsa da, bu tür sorunların çözümü için etkili bir denetim mekanizması kurulması ve liyakat sisteminin yeniden tesis edilmesi yönünde somut adımlar atılmalı. Bunun yanı sıra, yaşanan felaketlerin ardından sorumluların hesap vermesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi de hayati önem taşıyor. Halıcı’nın dikkat çektiği sorunlar yalnızca siyasi eleştirilerle sınırlı kalırsa, bu tür trajedilerin tekrar yaşanmasının önüne geçilmesi mümkün olmayacaktır.

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