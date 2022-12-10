Moldova Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Dmitri Croıtor, Vali Aydın Baruş’a nezaket ziyaretinde bulundu.Ziyarette ilk olarak Şeref Defterini imzalayan Büyükelçi Croıtor, daha sonra Valilik Makamına geçerek Vali Baruş ile karşılıklı görüş alış verişinde bulundu.Görüşmede Vali Baruş, Büyükelçi Croıtor’a ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek Isparta’nın turizmi, ekonomisi ve tarımı hakkında bilgi verdi.Moldova Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Croıtor da, kendilerini kabul eden Vali Baruş’a teşekkür ederek, Türkiye’de yürüttüğü çalışmalar ve ülkesi hakkında bilgiler verdi.Ziyarette Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, ITSO Meclis Başkanı Ethem Erkan Kader ve bazı yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.