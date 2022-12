Vali Aydın Baruş, şehrimizi TFF 2. Lig Beyaz Grupta temsil eden ve son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla göz dolduran Isparta 32 Spor yönetici ve futbolcularıyla Isparta Valiliği’nde bir araya geldi.Buluşmadaki konuşmasında Vali Baruş, Isparta 32 Spor’a göz bebeğimiz nitelemesi yaparak, tüm şehir olarak takımımızın yanındayız şeklinde konuştu.Vali Baruş “Ispartaspor Isparta için çok önemli bir marka, onun değerini her zaman bilmeye çalışıyoruz. Ispartasporumuzun hak ettiği yerde olması için elimizden gelen çabayı sarf etmeye gayret ediyoruz. Ispartaspor , Isparta için hem Türkiye’de hem dış dünyada bir tanıtım aracı, aynı zamanda Ispartasporun her ismi telaffuz edildiğinde şehrimizin ismi de telaffuz ediliyor ve kulübümüzün başarılı olması ilimizin de prestijine katkı sağlıyor. Öncelikle verdiğiniz emekler için çok teşekkür ediyorum. Burada izlediğimiz son maçtaki mücadele azminiz, takımın uyumu, pas alışverişi bizlere umut verdi. Ben her ne kadar futbolda çok uzman olmasam da iyi bir seyirciyim. Takımların oyun tarzlarını, az çok nasıl oynadıklarını gözlemleyebiliyorum. Ispartaspor’un son zamanlardaki uyumu bizlere ümit vadediyor. Petrolspor karşısında alınan galibiyette bunun ispatı. Yani sadece Petrolspor karşısında değil, son 4 maçtır verdiğiniz mücadele gerçekten dikkate değer. Bu hafta inşallah Çorumspor karşısında da bu uyumu, bu mücadele azmini sergileriz ve buradan yüzü gülen taraf olarak çıkarız. Çünkü hakikaten büyük emekler veriliyor, alın teri dökülüyor. Bunun karşılığının da başarı olarak alınması gerekiyor. Çünkü takımın motivasyonu için bu çok çok önemli. Ispartasporun oynadığı başarılı futbol ilimizde yetişecek sporcu gençlere de çok önemli bir örnek teşkil ediyor. Çünkü bir ilde ulusal anlamda başarılı bir takım varsa Türkiye’de adını duyurabilen bir kulüp varsa gençlerimizin spora daha hevesli bir şekilde yöneldiğini görüyoruz. Gençlerimizin spora yönelmesi de hem aileler açısından hem de ilimizde huzurlu bir toplum yapısının oluşması açısından büyük önem taşıyor. Bu anlamda sizleri de Isparta gençliğine örnek oluşturan bu başarınız için bir kez daha tebrik ediyorum. Güzel bir hava yakalandı bu havayı devam ettirelim arkadaşlar, yöneticilerimiz de sizlerin sorunsuz bir sezon yaşaması için elinden geleni yapıyor. Tabii burada belki şehir olarak en önemli eksikliğimiz, altyapı . Altyapı konusunda Süleyman başkan çalışmalarını devam ettiriyor. İnşallah önümüzdeki süreçte Ispartaspor için güzel bir altyapı sağlama imkanı olur gençlerimiz için” dedi.Ardından Vali Aydın Baruş, Isparta32 Spor oyuncularıyla tek tek tanışarak futbol hakkında uzun bir sohbet gerçekleştirdi.