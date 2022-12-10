Isparta Eğitimin Niteliğini Geliştirme Projesi (ENGEP) kapsamında yenilikçi öğrenme ortamlarına yönelik çalışmalara devam ediliyor. Isparta ENGEP çalışmalarının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı’nın ‘Matematik Seferberliği’ kapsamında Isparta’da toplam 32 okulda Matematik Atölyesi oluşturuldu. Bu atölyelerden olan Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi ve Hacı Şefik ve Yüksel Dönbekçi Ortaokulu’nda bulunan Matematik Atölyelerinin açılışı Vali Aydın Baruş Tarafından gerçekleştirildi.Tenzile Erdoğan Anadolu Lisesi Matematik Atölyesi açılışı öncesinde Vali Baruş, dünya çapında çevrimiçi olarak düzenlenen bir matematik yarışması olan Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda farklı oturumlarda dünya birincisi olan Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden, Bahçeşehir Koleji Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Emir Talha Yıldızhan’a ve yine Bahçesehir Koleji İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Havva Ebrar Can’a başarı belgesi ve çeşitli hediyeler takdim ederek başarılarını kutladı. Vali Baruş öğrencilerin öğretmenlerine de başarı belgesi vererek tebrik etti.Ardından Matematik Atölyesinin açılışını öğrencilerle birlikte gerçekleştiren Vali Baruş yaptığı konuşmada “Isparta olarak Eğitimin Niteliğinin Geliştirilmesi projesini uyguluyoruz. Bu projedeki amacımız okullardaki eğitimin kalitesinin arttırılması, gençlerimize kişisel rehberlik hizmetlerinin verilmesi, merkezi sınavlardaki başarının artırılması, bu sınavlara yönelik analizlerin yapılarak eksikliklerin zamanında tamamlanması, öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel eğitim etkinliğinin arttırılması ve öğrencilerimizin yine eğitsel, mesleki etkinliğinin artırılmasını amaçlıyoruz. Bütün bu amaçların yanında öğrencilerimizin teknoloji kullanımında daha ileriye gitmesi, kitap okuma ve anlama yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Bu projenin önemli ayaklarından birisi de yenilikçi öğrenme ortamlarının okullarımızda yaygınlaştırılması, bu çerçevede fiziki mekanlara uygun olan okullarımızda matematik atölyeleri açıyoruz. Bu matematik atölyelerini de öğrencilerimize matematiği sevdirmek, değişik bir ortamda onların matematik yeteneklerinin geliştirilmesini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.Açılış sonrasında atölyede oluşturulan stantları tek tek dolaşan Vali Baruş öğrencilerle uzunca bir süre matematik ve eğitim üzerine sohbet etti.Daha sonra Hacı Şefik ve Yüksel Dönbekçi Ortaokulu’nda oluşturulan Matematik Atölyesinin açılışına katılan Vali Baruş okulu yaptıran müteveffa Hacı Şefik Dömbekçi’nin eşi Yüksel Dönbekçi ve öğrencilerle birlikte atölyenin açılış kurdelesini kesti.Vali Baruş burada yaptığı konuşmada “Dönbekçi ailesine her şey için çok teşekkür ediyorum. Rahmetle anıyoruz, Şefik bey ülke için örnek bir insan. Eğitime gönül vermiş, gönül vermekle kalmamış aynı zamanda başarılı gençlerin yetiştirilmesi için böyle güzel bir okulu, ek tesisleriyle birlikte ilimize kazandırmış bir insan. Allah hayrını kabul etsin. Öğrencilerimiz Şefik amcalarının kendileri için oluşturmuş olduğu bu güzel ortamı değerlendirerek, başarılı olmak için çalışacaklar, örnek insanlar olacaklar ve onun ruhunu da her zaman şad edecekler diye inanıyoruz. Isparta ili genelinde şimdiye kadar 32 matematik atölyesi oluşturduk. Ortaokul ve liselerimizde bu atölyelerde öğrencilerimiz matematik dersini daha iyi öğrenme fırsatı bulacaklar. Aynı zamanda kendilerine biraz soyut gelen veya bazı öğrencilerimiz için de sevimsiz gelen matematik dersini bu sayede uygulamalı bir şekilde sevme imkanı bulacaklar.” diye konuştu.Kurdele kesiminin ardından Dönbekçi ailesiyle atölyedeki stantları gezen Vali Baruş öğrencilerle sohbet etti.Hacı Şefik ve Yüksel Dönbekçi Ortaokulu’nda son olarak kütüphanede incelemelerde bulunan Vali Baruş, geri dönüşüm malzemeleriyle kütüphaneyi tasarlayan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerine teşekkür etti.Vali Baruş okullarda, öğretmenlerle de bir araya gelerek eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında görüş alış verişinde bulundu.