Eğirdir-Gelendost yolunda kaza! Araç bariyerlere çarptı

Isparta’nın Eğirdir-Gelendost karayolunda meydana gelen trafik kazasında bir araç kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Saat 16.56 sıralarında yaşanan kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Isparta’da trafik kazalarına bir yenisi daha eklendi. Eğirdir-Gelendost karayolunda, Eğirdir yakınlarında meydana gelen kazada bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, saat 16.56 sıralarında meydana gelen kazada kontrolden çıkan araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde ekiplerin çalışması sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazanın kesin nedeni ve olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.