Ticaret Bakanlığı'ndan Restoran ve Kafelere Milyonlarca TL Ceza

Ticaret Bakanlığı, fiyat listesini kapı önünde bulundurmayan restoran ve kafelere yönelik yoğun denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda, 47 milyon lira tutarında ceza kesildiği açıklandı.

Milyonlarca TL Ceza Kesildi

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 114.567 işletmeye yapılan denetimlerde, toplam 21.659 aykırılık tespit edildi. Bu denetimler sonucunda, işletmelere 47.043.348,00 Türk Lirası tutarında idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan Açıklama

Bakanlık, yazılı açıklamasında, "Perakende satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerine ilişkin hususlar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde düzenlenmektedir. Yönetmeliğin temel amacı, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını korumak ve doğru, eksiksiz bilgilendirilmelerini sağlamaktır" ifadelerine yer verdi.

Gıda fiyatlarındaki hareketliliğe bağlı olarak yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe artan fiyat farklılıklarına dikkat çeken Bakanlık, bu durumu önlemek amacıyla yeni düzenlemeler getirildiğini belirtti. 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren değişiklikle, lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi işletmelerin tarife ve fiyat listelerini iş yerinin giriş kapısının önüne ve masaların üstüne yerleştirmeleri zorunlu hale getirildi.

'21 Bin 659 Aykırılık Tespit Edildi'

Bakanlık, 81 Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 2 Ocak 2024'ten itibaren yiyecek ve içecek hizmeti veren işletmelerde yoğun denetimler yapıldığını bildirdi. Denetimlerde, işletmelerin mevzuat hakkında bilgilendirildiği ve aykırılık tespit edilen işletmelere idari yaptırımlar uygulandığı belirtildi.

Bu kapsamda, 114 bin 567 işletmede yapılan denetimlerde 21 bin 659 aykırılık tespit edilerek, toplamda 47 milyon 43 bin 348 Türk Lirası tutarında ceza kesildi. Denetimlerin ardından işletmelerin mevzuata uyum sağladığı ve tüketiciler tarafından duyulan güvenin arttığı gözlemlendi.

Bakanlık, denetim faaliyetlerine aralıksız devam edileceğini vurgularken, işletmelerin belirtilen hususlara dikkat etmelerinin önemini belirtti. Aksi takdirde, her bir aykırılık başına ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulundu.



