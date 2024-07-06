Konut Sigortalarında Fiyat Artışı: Bir Yılda 600 TL’den 5.300 TL’ye

Konut sahipleri için önemli bir gelişme yaşandı; bankalar ve sigorta şirketleri konut sigortası fiyatlarını ani bir şekilde yeniledi. Son zamanlarda konut sigortalarına olan ilgi artarken, sigorta primlerindeki yükselişler dikkat çekiyor.

Sessiz Sedasız Zam

Türkiye genelinde her dört evden birinde konut sigortası bulunmasına rağmen, sigorta primleri önemli ölçüde arttı. Geçen yıl ortalama 600 TL olan poliçe fiyatları, bu yıl 5.300 TL’ye kadar yükseldi. Ayrıca, bazı banka ve sigorta şirketlerinin müşterilere önceden bilgi vermeden poliçe yenileme işlemleri yaptığı belirlendi.

Vatandaşlar Konut Sigortasına Yöneliyor

Zorunlu deprem sigortası (DASK) dışında tercih edilen bir diğer sigorta türü de konut sigortası oldu. Vatandaşlar, tatile çıkmadan önce evlerini güvenli bir ortamda tutmak için bu sigortayı tercih ediyor. Ancak, konut sigortalarına gelen yüksek zamlar maliyetleri artırdı.

Uzman Görüşü: Enver Şişeci’den Açıklamalar

TÜKONFED Sigorta Komisyonu Üyesi Enver Şişeci, DASK ile standart konut sigortaları arasındaki farkları açıkladı. Şişeci, DASK'ın her konut için zorunlu olduğunu ve sadece deprem kaynaklı hasarları kapsadığını belirtti. Genel konut sigortalarının ise daha geniş bir koruma alanı sunduğunu, enkaz kaldırma masrafları ve kira kaybı gibi ek teminatları da içerebileceğini söyledi.

Fiyat Artışlarının Nedenleri

Son zamanlarda konut sigortası primlerinde görülen artışlar, enflasyon ve diğer değerleme kaynaklı faktörlerden kaynaklanıyor. Sigorta acenteleri arasında fiyat ve kapsam açısından farklılıklar olabileceğini belirten Şişeci, tüketicilere çeşitli acentelerden poliçe tekliflerini karşılaştırmalarını ve kendilerine en uygun sigorta poliçesini seçmelerini önerdi.

Cayma ve İptal Hakları

Şişeci, tüketicilerin konut sigortası poliçeleri ile ilgili cayma veya iptal haklarına da değindi. Tüketiciler, poliçeyi imzaladıktan sonra 14 gün içinde cayma hakkını kullanarak ödedikleri primin tamamını geri alabilirler. Ayrıca, poliçeyi iptal ettirmek isteyenler, kalan günler için hesaplanacak primi iade olarak talep edebilirler.

Sigorta Şirketi Seçme Hakkı

Şişeci, bankaların konut kredisi sağlarken sigorta yaptırılmasını şart koşabileceğini, ancak tüketicilerin hangi sigorta şirketinden poliçe alacaklarına kendilerinin karar verebileceğini vurguladı. Bu sayede tüketiciler, daha fazla seçenek arasından en uygun sigorta teklifini bulabilirler.