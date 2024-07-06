Gelenekten Modernliğe: Eylül Minel'in Ab-ı Gül İle Cildinize Doğal Dokunuş

Isparta'nın geleneksel gül damıtma sanatı, Eylül Minel'in modern yorumuyla yeniden hayat buluyor. Güzellik ve sağlık arayışında olanlar için özel olarak tasarlanan Ab-ı Gül, Rosa Damascena gül çiçeklerinin eşsizliğini Eylül Minel kalitesi ile bir araya getiriyor.

Eylül Minel'in gururla sunduğu Ab-ı Gül, Isparta'nın mistik atmosferinden ilham alınarak üretiliyor. Geleneksel bakır kazanlarda damıtılan bu özel gül suyu, saf gül mayası olarak paketleniyor. UHT teknolojisi ile koruyucu ve katkı maddesi eklenmeden üretilen Ab-ı Gül, cildinize doğadan gelen bir hediye sunuyor.

Isparta'nın Eşsiz Güzelliği ile Cildinizi Canlandırın

Eylül Minel'in Ab-ı Gül'ü, %100 doğal gül mayası içerir ve Isparta'nın göller bölgesinde yetiştirilen Rosa Damascena gülü ile özel olarak hazırlanır. Bu benzersiz formül, cildinizin pH dengesini korur, nemlendirir ve ferahlatıcı etkisiyle cildinizi canlandırır.

Ab-ı Gül'ün Faydaları:

Cildin pH dengesini korur ve nemlendirir.

Ferahlatıcı etkisi ile cildinizi yeniler.

Fazla yağları gidererek sivilce ve akne oluşumunu azaltır.

Antioksidan içeriği ile cildinizi genç ve sağlıklı tutar.

Göz altı şişkinliklerini azaltmaya yardımcı olur.

Hassas ciltlerde kızarıklığı hafifletir ve cildi yatıştırır.

Eylül Minel İle İletişim:

Adres: Modernevler Mahallesi 102. Cadde No:74/A Isparta

Telefon: 0246 500 37 00

WhatsApp: +90 543 760 1224

Website: www.eylulminel.com

Eylül Minel, Ab-ı Gül ile cildinize geleneksel bir dokunuş sunuyor. Doğanın güzelliklerini keşfetmek ve cildinizi özel bir bakımla şımartmak için siz de Eylül Minel'in kalitesine güvenebilirsiniz. Geleneksel güzellik anlayışını modern bir dokunuşla deneyimlemeye hazır mısınız?



