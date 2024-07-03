Dul ve Yetim, Evde Bakım, 65 Yaş Aylığı ve Engelli Maaşı Belli Oldu: Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan altı aylık enflasyon farkının ardından dul ve yetim aylığı, yaşlılık aylığı, engellilik aylığı, evde bakım aylığı tutarları belli oldu.

Enflasyon Verileri Açıklandı

TÜİK, Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayı enflasyonu beklentilerin altında yüzde 1,64 olarak gerçekleşti. Altı aylık enflasyon ise yüzde 24,73 oldu. Bu veriler doğrultusunda çeşitli sosyal yardımlara zam yapılması kararlaştırıldı.

Yeni Aylık Tutarlar

Enflasyon farkı göz önünde bulundurularak yapılan zamlarla birlikte Temmuz ayı itibariyle yeni aylık tutarlar şöyle olacak:

Yaşlılık Aylığı : 4.370 TL

: 4.370 TL Evde Bakım Aylığı : 9.489 TL

: 9.489 TL Engellilik Aylığı: 3.488 TL

Dul ve Yetim Aylığı

2024 yılının Ocak ayında yapılan zamla birlikte dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar, hisseleri doğrultusunda yeni ödemeler alacaklar:

Yüzde 25 Hisse : 2.500 TL

: 2.500 TL Yüzde 50 Hisse : 5.000 TL

: 5.000 TL Yüzde 75 Hisse: 7.500 TL

Zam Oranları

Dul ve yetim aylığı, yaşlılık aylığı, engellilik aylığı ve evde bakım aylığı alanlar, altı aylık enflasyon farkı olan yüzde 24,73 oranını Temmuz maaşlarına zam olarak yansıtacak. Bu zam oranı, milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor ve ekonomik olarak önemli bir destek sağlıyor.