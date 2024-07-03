10 Yaşından Büyük Arabası Olan Bayram Edecek: Talimat Geldi, Harekete Geçildi

Otomobil sektöründe önemli bir değişim yaşanıyor. 10 yaş ve üzeri otomobil sahipleri bu gelişmeye çok sevinecek. Uzmanların açıklamaları, yüz binlerce otomobil sahibine müjdeli haber getirdi.

Tüketicilerin Tercihleri Değişiyor

Otomobil sektöründe önemli bir değişim yaşanıyor. Oto galeri ve satış noktalarında, 10 yaş ve üzeri araçlara olan talep hızla artıyor. Sektör temsilcileri, sıfır otomobillerdeki kampanya ve indirimlere rağmen, tüketicilerin 10 yaş üzeri araçları tercih ettiğini belirtiyor.

Büyük Düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtı İstatistikleri'ne göre, 2023 yılının Mayıs ayında 741 bin 828 adet olan ikinci el pazarı, 2024 yılının aynı döneminde %20,62 oranında düşerek 588 bin 886 adede geriledi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, sıfır araç satışları da geçen yılın aynı dönemine göre %10 oranında azalarak 100 bin 305 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları %8,19 düşüşle 80 bin 260, ticari araçlar ise %17 azalarak 20 bin 45 adet oldu.

Harekete Geçildi, Talep Arttı

Yılın ilk beş ayında, otomobil pazarının %87,8’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Düşük vergi oranlarına sahip araçlar ile düşük fiyat segmentindeki araçlara olan talep de arttı. Sektör temsilcileri, vatandaşların model yükseltmek yerine model düşürerek araç değiştirdiğini belirtiyor.

10 Yaş ve Üzeri Araç Sahipleri Dikkat

VEGA Otonomi Başkanı ve Sincan Motorlu Araç Satıcıları Derneği (SİMAS) Başkanı Gökhan Çalışkan, 10 yaş ve üzeri otomobillere olan talebin arttığını belirtti. Çalışkan, "İkinci el otomobil sektörü bir süredir durgunluk yaşıyor. Pandemi sonrası araç bulunurluğundaki sıkıntılar ve fiyatlardaki fahiş artışlar geride kaldı. Sıfır araçlarda yapılan kampanya ve indirimler cazip imkanlar sunuyor. Ancak, yüksek faiz oranları ve krediye erişim zorluğu nedeniyle, alıcılar model yükseltmek yerine model düşürme eğiliminde" dedi.

Piyasada Değişen Dengeler

Araç fiyatlarındaki balonun sönmesi ve sıfır araçlarda yapılan indirimler, otomobil piyasasında beklenen hareketliliği sağlayamadı. Çalışkan, "Yüksek faiz oranları, krediye erişim zorluğu ve banka tasarruf mevduatlarının cazip getiri sunması, alım kararlarının hayata geçirilmesini zorlaştırıyor. Bu nedenle, tüketiciler 10 yaş ve üzeri araçlara yöneliyor. Aracın yaşı ve kilometresi arttıkça bakım masrafı yükseliyor olsa da, bu durum alıcıları düşük model araçlardan uzaklaştırmıyor" dedi.

Gelecek Dönem Beklentileri

Çalışkan, önümüzdeki dönemde de 10 yaş ve üzeri araçlara olan talebin devam edeceğini öngörüyor. Bu eğilimin, otomobil piyasasında kalıcı bir değişim yarattığını ve tüketici davranışlarının bu doğrultuda şekillendiğini vurguladı.