Yeni Kıdem Tazminatı Belli Oldu! Memur Zammı Açıklanır Açıklanmaz Hepsi Değişti

Son dakika gelişmesi olarak, Temmuz 2024'te uygulanacak kıdem tazminatı tavan ücreti açıklandı. Emekli olmayı bekleyenler ve işinden ayrılanlar için kıdem tazminatının tavan rakamı belirlendi. Memur maaşlarındaki artış oranına bağlı olarak güncellenen yeni kıdem tazminatı tavanı, brüt 35.057 TL'den, 6 aylık memur enflasyon farkıyla birlikte 42 bin TL'ye yaklaşan bir değere ulaştı. Detaylar haberimizde...

Enflasyon ve Memur Maaşlarındaki Artış

Haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 1,64 artış gösterdi. Bu durum, Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte 6 aylık memur enflasyon farkının yüzde 19,31 olarak netleşmesine neden oldu. Enflasyon farkı, memur maaşları başta olmak üzere birçok ödeme kalemini etkiledi. Bu değişikliklerden biri de kıdem tazminatı tavan ücreti oldu. Güncellenen kıdem tazminatı tavan ücreti yeni rakamlarla belirlendi.

Kıdem Tazminatı Temmuz 2024 Ne Kadar Oldu?

Temmuz 2024'te kıdem tazminatı tavan ücreti, Ocak 2024'teki brüt 35.057 TL üzerinden yüzde 19,31 oranında artışla güncellenecek. Ocak'ta uygulanan yüzde 49,25'lik memur maaş zammı ve binde 7,59 damga vergisi düşülmeden belirlenen tavan ücret, Temmuz ayında gerçekleşen enflasyon oranıyla yeni bir değere ulaştı. Bu artışla birlikte, kıdem tazminatı tavanı damga vergisi kesilmeden Temmuz 2024 itibarıyla brüt olarak 41.826 TL'ye yükseldi.

Kıdem Tazminatı Tabanı Asgari Ücreti Bekliyor

Kıdem tazminatı taban ücreti, asgari ücretle doğrudan ilişkilidir ve asgari ücretin artışına bağlı olarak değişir. Mevcut durumda kıdem tazminatı taban ücreti 20.002 TL olarak belirlenmişken, Aralık ayında açıklanacak yeni asgari ücretle birlikte bu rakamın artması bekleniyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon beklentisi %43,52 olarak öngörüldüğünden, eğer asgari ücret en az bu oranda artarsa, kıdem tazminatı taban ücreti de 20.002 TL'den yaklaşık 28.706 TL'ye yükselmiş olacak. Bu durum, çalışanların kıdem tazminatı hesaplamalarında kullanacakları minimum ücret seviyesini doğrudan etkileyecek.

Kıdem tazminatındaki bu güncellemeler, çalışanların emeklilik planlarını ve işten ayrılma süreçlerini yakından ilgilendiriyor. Enflasyon oranları ve memur maaş zamları, kıdem tazminatı hesaplamalarında önemli bir rol oynamaya devam edecek.