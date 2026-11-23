Milyoner’de Isparta Sorusu Şaşırttı: “Gidenyâr” Dedi, “Gelendost” Çıktı

ATV’de yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster’in 1260. bölümünde sorulan 200 bin liralık Isparta sorusu, yarışmacıyı zorladı . Şıklardaki kafiyeli ve birbirine yakın ifadeler arasında kalan yarışmacı, tahminle “Gidenyâr” seçeneğini tercih edince doğru yanıt olan “Gelendost”u kaçırdı .

200 Bin Liralık Soru: “Isparta’ya Bağlı Hangi Adda Bir İlçe Vardır?”

Yarışmada 9. soruya gelen yarışmacıya 200 bin lira değerindeki şu soru yöneltildi :

“Isparta’ya bağlı hangi adda bir ilçe vardır?” A: Kalankonuk B: Sevenkardeş C: Gelendost D: Gidenyâr

Şıklar Arasında Kaldı, “Bilinçaltından” Tercih Yaptı

Soruyu yanıtlamadan önce şıklar üzerinde sesli düşünen yarışmacı, seçeneklerin birbirine benzediğine dikkat çekerek Türkiye’deki ilçe sayısının 963 civarında olduğunu hatırlattı . Daha önce Isparta’ya hiç gitmediğini belirten yarışmacı, şıklar arasında gidip geldikten sonra “Gidenyâr” seçeneğinin kendisine daha mantıklı göründüğünü ifade etti .





Yanıtın hiçbir mantıksal dayanağı olmadığını ve tamamen tahmine dayandığını dile getiren yarışmacı, risk alarak kararını şu sözlerle verdi :

"Isparta Gidenyâr’dır deyip… D, Gidenyâr son kararım."

Doğru Yanıt: Gelendost

Yarışmacının son kararının ardından yanıt açıklanırken, Isparta’ya bağlı ilçenin C şıkkındaki “Gelendost” olduğu ortaya çıktı . 200 bin liralık soruda yanlış yanıt veren yarışmacı, 20 bin liralık ödülle yarışmaya veda etti .