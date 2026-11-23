Isparta Davraz Mahallesi’ndeki eski polis lojmanları arazisine ne yapılacak?

Eski polis lojmanları yıkıldı, arazi boş kaldı! Davraz’da gözler yetkililerde....

Isparta’nın Davraz Mahallesi’nde, geçmiş yıllarda polis lojmanlarının bulunduğu ve yıkılmasının ardından boş kalan arazi, mahalle sakinlerinin ve çevreden geçen vatandaşların merak konusu olmaya devam ediyor. Yıllardır boş durumda bulunan alanın nasıl değerlendirileceği, buraya hangi projenin yapılacağı ve Davraz Mahallesi’nin çevre yoluna bakan bölümünde kentsel dönüşümün ne zaman gündeme geleceği soruluyor.

Isparta’nın Davraz Mahallesi’nde bulunan ve geçmişte polis lojmanlarına ev sahipliği yapan arazi, bugün boş görüntüsüyle dikkat çekiyor. Uzun yıllar önce yıkılan lojmanların ardından alanın geleceğine ilişkin kamuoyuna yansıyan net bir proje bulunup bulunmadığı ise merak ediliyor.

Mahalle içerisinde önemli bir noktada bulunan arazinin mevcut durumu, bölgenin geleceğine yönelik beklentileri de beraberinde getiriyor. Vatandaşlar, bu alanın atıl durumda kalması yerine mahalleye ve kente değer katacak bir projeyle değerlendirilmesini istiyor.

Eski polis lojmanlarının bulunduğu araziye hangi proje yapılacak?

Davraz Mahallesi’nde bulunan eski polis lojmanları arazisinin geleceğiyle ilgili en önemli soru, alanın hangi amaçla kullanılacağı.

Söz konusu araziye park, sosyal donatı alanı, kamu hizmet binası ya da farklı bir yatırım yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, yetkili kurumlardan alanın geleceğine ilişkin açıklama bekleniyor.

Bölgenin ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanacak bir projenin hem mahalle sakinlerine hem de Isparta’ya katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Davraz Mahallesi’nin çevre yoluna bakan yüzü de gündemde

Mahallede gündeme gelen bir diğer konu ise Davraz Mahallesi’nin çevre yoluna bakan bölümündeki yapılaşma ve kentsel dönüşüm beklentisi.

Çevre yolu güzergâhından bakıldığında görülen eski ve yıpranmış yapıların bölgenin kent görünümü açısından yeniden ele alınması gerektiği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Davraz Mahallesi’nin bu bölümünde kentsel dönüşümün ne zaman gündeme geleceği, nasıl bir planlama yapılacağı ve bölgenin gelecekte nasıl bir görünüme kavuşacağı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

Yetkililere çağrı: Davraz’ın geleceği için açıklama bekleniyor

Mahalle sakinlerinin ve Isparta kamuoyunun yanıt beklediği sorular açık: