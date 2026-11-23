Isparta’da 23 Kasım elektrik kesintisi: 4 ilçe ve merkez etkilenecek

Isparta’da 23 Kasım 2026 Pazartesi günü gerçekleştirilecek bakım, yatırım, deplase ve TEİAŞ çalışmaları nedeniyle il merkezi ile Gönen, Yalvaç, Sütçüler ve Keçiborlu’da planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bazı bölgelerde kesintiler 7 saate kadar sürecek.

Isparta’da yeni haftanın ilk gününde yapılacak elektrik kesintileri, il merkezi ve dört ilçedeki çok sayıda mahalle ile köyü etkileyecek. Elektrik dağıtım şirketinin duyurusuna göre kesintiler, 23 Kasım Pazartesi günü farklı saat aralıklarında gerçekleştirilecek.

Bakım, yatırım, deplase ve TEİAŞ çalışmaları kapsamında uygulanacak kesintiler 08.30’da başlayacak, bazı bölgelerde 16.30’a kadar devam edecek.

Gönen’de TEİAŞ ve bakım çalışması yapılacak

Gönen ilçesinde Baladız Köyü Sağırkaya mevkisi, Senirce Köyü İnalti mevkisi, Fandas Köyü Çataldere mevkisi ile Musalla Mahallesi Batı 1 Çıkmazı Sokak ve Duman Caddesi’nde 08.30-12.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Aynı bölgelerde yatırım çalışmaları ve ekonomik ömrünü tamamlayan tesislerin yenilenmesi de gerçekleştirilecek.

Güneykent Köyü’nün Baladız ve Baradız mahalleleri ile merkezdeki Baladız ve Baradız bölgelerinde ise bakım çalışması nedeniyle 09.00-10.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Isparta merkezde çok sayıda mahalle etkilenecek

Isparta merkezde Kayıköy ve Mehmet Tönge Mahallesi’nin belirtilen bölgelerinde bakım çalışmaları nedeniyle 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Zafer Mahallesi 4961 Sokak ile 4959 numaralı bölgede yürütülecek deplase çalışması nedeniyle aynı saat aralığında elektrik verilemeyecek.

Binbirevler Mahallesi 4732 numaralı bölgede ise yatırım çalışması kapsamında 09.30-16.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Yalvaç’ta Yeni Mahalle ve Sücüllü etkilenecek

Yalvaç ilçesinde Yeni Mahalle ile Sücüllü Köyü’nün Aşağı ve Yeni mahallelerinde bulunan belirtilen cadde ve sokaklarda bakım çalışması yapılacak.

Çalışmalar nedeniyle söz konusu bölgelerde 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Sütçüler’de Pınarköy’de elektrik kesintisi

Sütçüler ilçesine bağlı Pınarköy Köyü’nün tamamında bakım çalışması nedeniyle 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Keçiborlu’da köy ve mahalleler kesintiden etkilenecek

Keçiborlu ilçesinde ise Gülköy ve Saracık köylerinin tamamı, Kavak Köyü’nün köy merkezi ve Kuşçular bölgesi ile Senir Köyü Kuşçular Mahallesi elektrik kesintisi kapsamında olacak.

Belirtilen bölgelerde 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Yetkililerden iş sağlığı ve güvenliği vurgusu

Yetkililer, planlı çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek gerçekleştirileceğini bildirdi. Kesintiden etkilenecek vatandaşların, belirtilen tarih ve saat aralıklarını dikkate alarak gerekli tedbirleri almaları istendi.