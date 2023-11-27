"Ek MTV İkinci Taksit Ödemeleri İçin Son 3 Gün! Unutmayın, 30 Kasım Son Gün"

Milliyonlarca Araç Sahibini İlgilendiren Ödeme, 30 Kasım'a Kadar Yapılmalı

Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibini ilgilendiren Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri için geri sayım başladı. Ödemelerin belirlenen tarih olan 30 Kasım'a kadar yapılması gerekiyor. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan araç sahipleri, araçlarını satamayacak, muayene ettiremeyecek ve trafikten çekemeyecek.

Son 4 Gün Kaldı: Önemli Hatırlatma!

Araç sahiplerinin Ek MTV ikinci taksit ödemelerini gerçekleştirmeleri için son 4 gün kaldı. 30 Kasım'a kadar vergi ödemelerini yapmayanlar, araçlarını satamayacak, trafikten çekemeyecek ve hurdaya ayıramayacaklar. Ayrıca, yurt dışına çıkış işlemleri ve muayene de yapılamayacak.

Ödeme Yolları:

Vergi ödemeleri için araç sahiplerine birkaç farklı ödeme seçeneği sunuluyor. Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi, GİB Mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden ödemeler yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi vezneleri ile PTT şubeleri de ödeme alacak.

Yeni Düzenleme ve Gecikme Zammı:

14 Kasım 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme ile kamu alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 2.5'ten yüzde 3.5'e yükseltilmiştir. Bu nedenle, vatandaşlar ödemelerini belirlenen tarihlerde gerçekleştirmeye özen göstermelidir.

Unutmayın, vergi ödemeleri için son tarih 30 Kasım!