"Isparta'lı Kahraman Piyade Astsubay Üstçavuş Nejdet Çalış, Kuzey Irak Operasyonunda Şehit Düştü"

Türk Milleti Başsağolsun

Isparta'nın Modernevler Mahallesi'nden görev yaptığı Kuzey Irak sınır ötesi operasyonunda Piyade Astsubay Üstçavuş Nejdet Çalış, bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit oldu. Acı haber, şehidin ailesine ve yakınlarına ulaştırıldı, Türk milleti büyük bir üzüntü içinde.

Vatan Uğruna Şehit Oldu:

Nejdet Çalış, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta gerçekleştirdiği sınır ötesi operasyonunda görev yaparken, bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit düştü.

Şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Nejdet Çalış'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Allah rahmet eylesin.