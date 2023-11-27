Isparta'da Elektrikli Isıtıcı Sebebiyle Meydana Geldi

Isparta'nın Gelendost İlçesi Madenli Köyü'nde Çıkan Yangın Hızla Kontrol Altına AlındıGelendost ilçesine bağlı Madenli Köyü'nde bir evde meydana gelen yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, yangının elektrikli ısıtıcının prizinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.İtfaiye ekipleri, yangın ihbarı üzerine hemen olay yerine sevk edildi. Gelendost İlçesi Madenli Köyü'nde bulunan evde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise bir süre devam etti.Yangın sırasında şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ve etkili çalışması, daha fazla hasarın önüne geçti.Yapılan ilk değerlendirmeye göre, yangının elektrikli ısıtıcının prizinden çıktığı tespit edildi. Elektrikli ısıtıcı kullanımına bağlı olarak meydana gelen yangın, benzer durumların önlenmesi adına vatandaşlara dikkatli olma uyarısında bulunuyor.Olayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma devam ediyor.