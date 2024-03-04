Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Okullarda Yenilik: Çorba Günü ile Sağlıklı Beslenme Adımı!

Velilere Duyuru: MEB'in Yeni Projesi İle Okul Kantinlerinde Haftanın Bir Günü Çorba Satışına İzin Veriliyor



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda sağlıklı beslenmeyi teşvik etmek amacıyla yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından okul kantinlerine gönderilen resmi yazıda, kayıt belgesi alan gıda işletmelerinde haftanın bir gününde "çorba günü" düzenlenmesine izin verildiği açıklandı.

MEB'in başlattığı projede, çorbanın üretildiği yerde tüketime sunulması şartıyla, okul kantinlerinde çorba satışına olanak tanınıyor. Bu adımın, öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlıklarını teşvik etmek ve obeziteyle mücadele etmek amacıyla atıldığı belirtildi.

Ayrıca, MEB tarafından düzenlenen afişlerle öğrencilere çorbaların faydaları ve sağlıklı beslenmenin önemi anlatılıyor. Afişlerde, çorba gününe dikkat çekici sloganlar ve sağlıklı beslenmeye yönlendiren mesajlar bulunuyor.

Ankara Kantinciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Şahin, projenin obeziteyle mücadelede olumlu bir adım olduğunu belirtirken, haftanın bir günüyle sınırlı kalmadan, kantincilere diledikleri gün çorba yapabilme özgürlüğü tanınması gerektiğini ifade etti. Projenin, öğrencilerin sağlıklı beslenme alışkanlıklarını desteklemesi ve kantinlerde çeşitlilik sağlaması bekleniyor.