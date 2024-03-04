AİHM'den Çalışanlara Müjde: Eleştiri İfade Özgürlüğüdür, İşten Çıkarılamazsınız!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, İşyerinde Yapıcı Eleştiri İfade Özgürlüğüdür Kararı Verdi



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), bir Türk mühendisin başvurusunu değerlendirdi ve eleştirilerde bulunmanın, saygı çerçevesinde ve işletmenin imajına zarar vermedikçe işten çıkarılma nedeni olmadığına karar verdi. AİHM'nin bu kararı, işyerinde ifade özgürlüğünü temel bir hak olarak destekledi.

Karar, ismi açıklanmayan bir Türk bilgisayar mühendisinin başvurusu üzerine alındı. Mühendis, insan kaynakları departmanına gönderdiği, patron ve şirket yönetimine yönelik sert eleştiriler içeren bir e-postanın ardından işten çıkarıldığını belirterek Türkiye'de mahkemeye başvurdu. İç hukuk yollarının sonuçsuz kalması üzerine mühendis, konuyu AİHM'e taşıdı.

AİHM'nin aldığı kararla, eleştirilerin yapıcı bir amaçla, saygı çerçevesinde ve işletmenin imajına zarar vermeden ifade edilmesinin işten çıkarılma nedeni olamayacağı vurgulandı. AİHM, davacının e-postasının şirketi ilgilendiren bir tartışmayı teşvik ettiğini ve üst yönetimi eleştirmenin işten çıkarılma veya disiplinsizlik sebebi olamayacağını belirtti.

Bu karar, çalışanların işyerinde düşüncelerini ifade etme özgürlüğünü güçlendirirken, şirket yönetimini eleştiren çalışanların işten çıkarılmalarına karşı bir koruma sağlıyor. AİHM'nin bu kararı, ifade özgürlüğünü ve eleştiri hakkını savunarak çalışanlara önemli bir hak tanımış oldu.