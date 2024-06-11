METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME
(Bölgemiz Genelinde Sıcaklıklar Yükseliyor!)
Başlama Zamanı: 11.06.2024 09:00 TSİ
Bitiş Zamanı: 14.06.2024 18:00 TSİ
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bölgemiz genelinde (Antalya, Muğla, Isparta, Burdur) halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.
Önümüzdeki günlerde il merkezlerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar şu şekildedir:
- Antalya: 37-45°C
- Muğla: 39-41°C
- Isparta: 36-39°C
- Burdur: 37-40°C
Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın, günün en sıcak saatleri olan 11:00 ile 16:00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.