METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME

(Bölgemiz Genelinde Sıcaklıklar Yükseliyor!)

Başlama Zamanı: 11.06.2024 09:00 TSİ

Bitiş Zamanı: 14.06.2024 18:00 TSİ

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bölgemiz genelinde (Antalya, Muğla, Isparta, Burdur) halen mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonuna kadar daha da artacağı ve mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde il merkezlerimizde beklenen en yüksek sıcaklıklar şu şekildedir:

Antalya: 37-45°C

37-45°C Muğla: 39-41°C

39-41°C Isparta: 36-39°C

36-39°C Burdur: 37-40°C

Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın, günün en sıcak saatleri olan 11:00 ile 16:00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.