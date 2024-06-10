Isparta'nın En Büyük İç Giyim ve Tekstil Mağazası Koza Tekstil AVM Açıldı!

10.06.2024 - Isparta'da alışveriş tutkunlarını heyecanlandıran büyük gün geldi. Koza Tekstil, perakende satış mağazasının büyük açılışını görkemli bir törenle gerçekleştirdi. Bugün saat 13:00'te kapılarını açan mağaza, moda tutkunlarına eşsiz bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Açılış töreni, renkli ve coşkulu etkinliklerle doluydu. Bir bando takımı, etkinliğe neşe katarken, katılımcılara ücretsiz yemek ve dondurma ikram edildi. Açılışa çok sayıda vatandaşın yanı sıra, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları (STK) ve Isparta Belediye Başkanı da katılarak bu heyecan verici günü onurlandırdı.

Koza Tekstil mağazası yetkilileri, müşterilerine moda dünyasının en yeni trendlerini ve en kaliteli ürünleri sunmayı vaat ediyor. Açılış günü özel olarak, tüm ürünlerde %10 indirim fırsatı sunuldu. Bu özel gün, alışveriş severler için unutulmaz bir deneyim haline geldi.

Koza Tekstil Çünür Perakende Satış Mağazası'nın açılışı, Isparta halkını bir araya getirerek adeta bir festival havasında gerçekleşti. Yeni mağaza, geniş ürün yelpazesi ve müşteri odaklı hizmet anlayışıyla kısa sürede bölgenin gözde alışveriş noktası olmayı hedefliyor.

Moda tutkunlarını bekleyen bu fırsatı kaçırmamak için hemen Koza Tekstil Çünür Perakende Satış Mağazası'na uğrayın!

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.









