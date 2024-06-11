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Yalnız Olmadığımızı Hissettik: Isparta Belediyesi’nden Ata Ailesine Destek

Yalnız Olmadığımızı Hissettik: Isparta Belediyesi’nden Ata Ailesine Destek
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Yalnız Olmadığımızı Hissettik: Isparta Belediyesi’nden Ata Ailesine Destek

Sidre Mahallesi’nde 29 Mayıs günü çıkan yangında Ata ailesine ait 2 katlı ev yanarak kullanılamaz hale gelmişti. Isparta Belediyesi öncülüğünde hayırseverlerin desteğiyle Ata ailesinin evi tadilattan geçiriliyor.

Yangın, 29 Mayıs Çarşamba günü Sidre Mahallesi 4321 Sokak'ta bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Kazım-Hamide Hur Ata’ya ait evde sobadan çıkan kıvılcım yangına neden olmuş, Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yangın söndürülmüş ancak ev büyük hasar görmüştü. Yangının ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, aileyle ilgilenilmesi talimatını verdi. Isparta Belediyesi öncülüğünde hayırseverlerin destekleriyle Ata ailesinin yanan evi tadilattan geçiriliyor.

Olay gününü anlatan Hamide Hur Ata, birisine süt vermek için dışarı çıktığını, eve geldiğinde ise yangını fark ettiğini söyledi. Yangını görür görmez 112 Acil Çağrı Merkezi ve mahalle muhtarını aradığını anlatan Ata, “Sağ olsun itfaiyemiz geldi, yangını söndürdü. Isparta Belediye Başkanımız yardımcı oluyor. Başkanımız ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Sidre Mahallesi Muhtarı Hacer İnci Özbey de Hamide Hur Ata’nın yangın günü kendisini aradığında alevlerin göklere kadar yükseldiğini, itfaiyenin yoğun çalışmalarıyla yangının söndürüldüğünü belirtti. Yangından sonra Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla belediyenin tüm ekipleriyle ailenin yanında olduğunu ifade eden Özbey, “Belediye Başkanımıza ve ekibi ile tüm yardım kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada yalnız olmadığımızı hissettik. Mahalle sakinlerim ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Emin ellerde olduğumuzu hissettirdiler, teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

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