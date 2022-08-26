ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU

DUYURU METNİ

Program Portal Numarası 307733 Katılımcı Başvuru Tarihleri 25 – 29 Ağustos 2022 Noter Çekiliş Tarihi- Saati 01 Eylül 2022 09:00-17:00 Noter Çekiliş Yeri Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü 3. Kat toplantı salonu – İstiklal Mah. Doğan Kımıllı Cad. No:52 - ISPARTA Başvuru Yapılabilecek Yerler Isparta Merkez, bağlı köy ve kasabaları (191), Aksu (3), Atabey (4), Eğirdir (30), Gelendost (15), Gönen (12), Keçiborlu (11), Senirkent (6), Sütçüler (11), Şarkikaraağaç (32), Uluborlu (5), Yalvaç (28), Yenişarbademli (2) Program Başlama – Bitiş Tarihi 05 Eylül 2022 – 19 Ocak 2023

İl Müdürlüğümüz ileişbirliğinde; Toplum Yararına Program kapsamında,çalıştırılmak üzere Covid-19 salgını nedeniyle temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım onarım hizmetleri konulu program düzenlenecektir.Programa katılmak isteyen kişiler İl Müdürlüğümüze gelmeden, başvuru tarihleri arasında e-Devlet, ALO 170 ve www.iskur.gov.tr e-şube üzerinden başvuru yapabileceklerdir.TYP’ye katılmak için;a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,b) Kuruma kayıtlı olmak,c) 18 yaşını tamamlamış olmak,ç) Emekli ve malul aylığı almamak,d) Öğrenci olmamak (açık öğretim öğrencileri hariç),e) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında SGK’ya bildirilmiyor olmak ve isteğe bağlı sigortalılık hariç aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmamak veya belirtilen kapsamda sigortalı sayılmamak,şartları aranır.5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin dört numaralı alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’den yararlanabilir.Adres Kayıt Sisteminde aynı adreste ikamet eden kişilerin seçim yöntemleri sonrası oluşan listelerde isimlerinin olması halinde başvuranlardan Kuruma kayıt tarihi daha eski olana öncelik tanınır. Kurum kayıt tarihlerinin aynı olması halinde ise başvuranlardan yaşı büyük olan söz konusu TYP’ye katılır.AKS’ye göre aynı adreste oturanların, programa başlangıç tarihi dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen bir aylık asgari ücretin net tutarının bir buçuk (1,5) katını (8.250,53 TL) aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz.Bir katılımcı TYP’den en fazla dokuz ay yararlanabilir.Kamuoyuna önemle duyurur.