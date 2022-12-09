METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME

(YAĞIŞLI HAVA GELİYOR!)

Başlama Zamanı : 10.12.2022 21:00 TSİ

Bitiş Zamanı :13.12.2022 23:59 TSİ



Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz (11.12.2022) Pazar günü ilk saatlerden itibaren yağışlı bir sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yağışların, Pazar günü öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak Antalya, Muğla ve Isparta çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Yağışlı sistemin (13.12.2022) Salı günü gece saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, (10.12.2022) Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde başlayarak Pazar günü bölge genelinde güney ve güneydoğu yönlerden yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Bölgemizde beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırlayacağı uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.



METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ