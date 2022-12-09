İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN BİLDİRİSİ

4 Mevsim 12 Ay Isparta'nın Turizm Potansiyeli Tanıtım toplantısı gerçekleştirildi…

5 Aralık 2022 tarihinde Isparta Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Antalya Müze Müdürlüğü, Antalya Rehberler Odası ve TÜRSAB Akdeniz BTK Başkanlığı iş birliğinde Antalya Müzesi toplantı salonunda Antalya rehberleri ve Antalya bölgesinde faaliyet gösteren seyahat acentelerine bir turizm destinasyonu olarak Isparta’nın tanıtımı yapıldı.

Toplantıda Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali GÖÇER, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü Candemir ZOROĞLU, Antalya Rehberler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa YALÇINKAYA, TÜRSAB Akdeniz BTK Başkanı Rıza PERÇİN konuşma yapmışlardır.

Turist rehberlerinin ve acentecilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda İlimizin kış turizmi, kültür turizmi, inanç turizmi, doğa turizmi, ekoturizm, sağlık turizmi ve agro turizm çeşitliliği bakımından sahip olduğu potansiyel tanıtıldı.

Toplantının devamında turist rehberleri ve acentecilerden Isparta turizm destinasyonunun geliştirilmesini sağlamak üzere öneriler alınmıştır.





ISPARTA VALİLİĞİ

(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)