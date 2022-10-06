METEOROLOJİK UYARI

(ISPARTA ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT! )

Yağış Şiddeti

Ayrıntılı Bilgi tçin;

Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinde başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak. Cuma günü akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına vç ulaşımdaaksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Hafif YağışOrta Kuvvette YağışKuvvetli YağışÇok Kuvvetli YağışŞiddetli YağışAşırı YağışMETEOROLOJİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜTel: 0 242 330 30 75 Faks: 0 242 248 92 74