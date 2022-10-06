METEOROLOJİK UYARI(ISPARTA ÇEVRELERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT! )
: 07.10.2022 00:00 TSİ
: 07.10.2022 18:00 TSİ
Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerinde başlaması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak. Cuma günü akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına vç ulaşımda
aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZÎ
Yağış Şiddeti
Hafif Yağış
Orta Kuvvette Yağış
Kuvvetli Yağış
Çok Kuvvetli Yağış
Şiddetli Yağış
Aşırı Yağış
Ayrıntılı Bilgi tçin;
METEOROLOJİ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
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