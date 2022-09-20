METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME

(HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR!)



Başlama Zamanı : 19.09.2022 06:00 TSİ

Bitiş Zamanı : 24.09.2022 18:00 TSİ

Son günlerde özellikle bölgemizin iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde olduğu yağışsız bir hava etkili olmaktadır. Ancak sıcaklıkların yarından (19.09.2022 Pazartesi) itibaren kademeli olarak düşerek hafta ortasından itibaren yağışlarla birlikte bölge genelinde hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 8 derece altına gerileyeceği tahmin ediliyor.

Ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.

Bazı Merkezlerimizde Bu Hafta Beklenen En Yüksek Hava Sıcaklıkları



Merkezler 19 Eylül 23 Eylül

Antalya 29 - 25

Muğla 32 - 24

İsparta 30 - 21

Burdur 30 - 22