METEOROLOJİK UYARI

(GÖLLER BÖLGESİNDE BEKLENEN KUVVETLİ RÜZGAR VE

FIRTINAYA DİKKAT!)

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (02.10.2022 Pazar) öğle saatlerinden itibaren rüzgarın Isparta ve Burdur illeri geneli ile Antalya'nın iç kesimlerinde ( Akseki, Gündoğmuş, İbradı, Elmalı, Korkuteli ) batı ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ