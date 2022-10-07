ISPARTA'DA YENİ BİR LEZZET DURAĞI AREN ÇORBA HİZMETE BAŞLADI!

ÇORBA 25 ₺ YANINDA 12 ÇEŞİT MEZE ÜCRETSİZ!

Onur Doymaz, Isparta Haber Ajansı muhabirine Aren Çorba ile ilgili açıklamalar yaptı.

İşte Aren Çorba Menüleri

KLASİK ÇORBALAR Mercimek

Ezogelin

Domates

Yayla

TavukSuyu

Arabaşı

Aren Special

Çerkez

Çakıldaktı Mercimek (Kavurmalı)

Zemzem

Bamya Sakatat Çorba Çeşitleri



Tuzlama

İşkembe

Damar

Beyin

Ayak Paça

Ayak Paça ( Kemik Sulu )

Kelle & Ayak Paça

Damar & Beyin

Atom

Karışık

Kelle Paça (Maraş usulü)

Çürük

Tandır

Beyran



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27 birbirinden lezzetli klasik ve sakatat çorba menüsüne sahip Aren Çorba, fiyatıylada dikkat çekiyor. Master Chef ustalar tarafından hazırlanan özel çorbaların fiyatıden başlıyor. Öğrenci Dostu fiyat politikası uygulayan Aren Çorba aynı zamanda çorbaların yanında üzcretsiz 12 çeşit meze veriyor. En önemlisi de 7/24 açık bir mekan olmasıdır.Genç girişimci ve aynı zamanda pilot olan Onur Doymaz'ın Ispartalılar ile buluşturduğu Aren Çorba menüsünde ayrıca sulu yemekler ve tatlılarda yer alıyor.Alo Paket Telefon, Yemek Sepeti - Trendyol ve Getir üzerinden de siparişler kabul edilmektedir.Doymaz:Dedi.Aylık abonelik ücreti ise 450 ₺.Tüm Isparta halkını Aren Çorba lezzetlerini tatmaya davet ediyoruz.