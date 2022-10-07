ÇORBA 25 ₺ YANINDA 12 ÇEŞİT MEZE ÜCRETSİZ!
27 birbirinden lezzetli klasik ve sakatat çorba menüsüne sahip Aren Çorba, fiyatıylada dikkat çekiyor. Master Chef ustalar tarafından hazırlanan özel çorbaların fiyatı 25 ₺'den başlıyor. Öğrenci Dostu fiyat politikası uygulayan Aren Çorba aynı zamanda çorbaların yanında üzcretsiz 12 çeşit meze veriyor. En önemlisi de 7/24 açık bir mekan olmasıdır.
Genç girişimci ve aynı zamanda pilot olan Onur Doymaz'ın Ispartalılar ile buluşturduğu Aren Çorba menüsünde ayrıca sulu yemekler ve tatlılarda yer alıyor.
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Onur Doymaz, Isparta Haber Ajansı muhabirine Aren Çorba ile ilgili açıklamalar yaptı.
Doymaz: ''Öncelikle işletme ismimiz anlamından bahsedeyim Aren anlam olarak; Farsçada parlak renkteki kum tanesi anlamındadır. Bu ifade ile kastedilen kum, çöl kumudur. Ve Aren çöl ortamında yer alan en görkemli ve parlak kum tanesinin adıdır. Bizde Isparta'da çorba ve yemek çeşitlerimiz ile adımıza yakışır görkemli lezzetler sunmaya geldik. Bizimle lezzet yolculuğuna çıkmak isteyen herkesi fiyatlarımız küçük lezzetimiz büyük sloganı ile Aren Çorba'ya davet ediyoruz.'' Dedi.
İngilizce öğrenmek isteyenler için bir platformda kuran genç girişimci Onur Doymaz, '' Aren English Speaking Cafe'' bünyesinde ana dili ingilizce olan öğretmenler ile Hafta içi: 12:00 - 22:00 Hafta sonu 10:00 - 22:00 saatleri arasında kurs hizmeti de sunduklarını belirtti. Aylık abonelik ücreti ise 450 ₺.
Aren Çorba ile eşsiz bir lezzet yolculuğuna çıkmak istemez misiniz?
7 gün 24 saat açık!
Güler yüzlü hizmet!
Tüm Isparta halkını Aren Çorba lezzetlerini tatmaya davet ediyoruz.
İşte Aren Çorba Menüleri
KLASİK ÇORBALAR
- Mercimek
- Ezogelin
- Domates
- Yayla
- TavukSuyu
- Arabaşı
- Aren Special
- Çerkez
- Çakıldaktı Mercimek (Kavurmalı)
- Zemzem
- Bamya
- Tuzlama
- İşkembe
- Damar
- Beyin
- Ayak Paça
- Ayak Paça ( Kemik Sulu )
- Kelle & Ayak Paça
- Damar & Beyin
- Atom
- Karışık
- Kelle Paça (Maraş usulü)
- Çürük
- Tandır
- Beyran
Alo Paket Telefon: 0 530 271 55 32