Meteoroloji Uyardı: Hafta Sonu Hava Durumuna Dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 Ekim 2024 Cumartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Son tahminlere göre, hafta sonunda ülkenin kuzeybatı kesimlerinde hava zamanla yer yer çok bulutlu olacak ve gece saatlerinde Marmara'nın batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava genellikle az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde 1-3 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneydoğu yönlerinden hafif, doğu kesimlerde ise kuzey ve kuzeybatıdan hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi:

Edirne: Parçalı ve az bulutlu, gece sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 31°C

Parçalı ve az bulutlu, gece sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 31°C İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. 28°C Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, gece sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 29°C

Parçalı ve az bulutlu, gece sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 29°C Kocaeli: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. 32°C

Ege Bölgesi:

Afyonkarahisar: Az bulutlu ve açık. 28°C

Az bulutlu ve açık. 28°C Denizli: Az bulutlu ve açık. 34°C

Az bulutlu ve açık. 34°C İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. 32°C Muğla: Az bulutlu ve açık. 31°C

Akdeniz Bölgesi:

Adana: Az bulutlu ve açık. 34°C

Az bulutlu ve açık. 34°C Antalya: Az bulutlu ve açık. 28°C

Az bulutlu ve açık. 28°C Hatay: Az bulutlu ve açık. 32°C

Az bulutlu ve açık. 32°C Mersin: Az bulutlu ve açık. 30°C

İç Anadolu Bölgesi:

Ankara: Az bulutlu ve açık. 28°C

Az bulutlu ve açık. 28°C Çankırı: Az bulutlu ve açık. 27°C

Az bulutlu ve açık. 27°C Eskişehir: Az bulutlu ve açık. 28°C

Az bulutlu ve açık. 28°C Konya: Az bulutlu ve açık. 26°C

Batı Karadeniz Bölgesi:

Bolu: Az bulutlu ve açık. 29°C

Az bulutlu ve açık. 29°C Düzce: Az bulutlu ve açık. 33°C

Az bulutlu ve açık. 33°C Kastamonu: Az bulutlu ve açık. 31°C

Az bulutlu ve açık. 31°C Zonguldak: Az bulutlu ve açık. 27°C

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi:

Amasya: Parçalı ve az bulutlu. 29°C

Parçalı ve az bulutlu. 29°C Samsun: Parçalı ve az bulutlu. 28°C

Parçalı ve az bulutlu. 28°C Tokat: Parçalı ve az bulutlu. 28°C

Parçalı ve az bulutlu. 28°C Trabzon: Parçalı ve az bulutlu. 24°C

Doğu Anadolu Bölgesi:

Erzurum: Az bulutlu. 20°C

Az bulutlu. 20°C Kars: Az bulutlu. 18°C

Az bulutlu. 18°C Malatya: Az bulutlu. 26°C

Az bulutlu. 26°C Van: Az bulutlu. 21°C

Güneydoğu Anadolu Bölgesi:

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık. 31°C

Az bulutlu ve açık. 31°C Gaziantep: Az bulutlu ve açık. 32°C

Az bulutlu ve açık. 32°C Siirt: Az bulutlu ve açık. 31°C

Az bulutlu ve açık. 31°C Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık. 32°C

Meteoroloji, özellikle Marmara Bölgesi’nin batısında yaşayanları hafta sonu yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.