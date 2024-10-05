Resmi Gazete’de Yayımlandı: Bürokraside Önemli Atamalar ve Görevden Almalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama ve görevden alma kararları, bürokraside önemli değişiklikleri beraberinde getirdi.

Atamalara göre:

Pakistan Büyükelçiliği 'ne İrfan Neziroğlu,

'ne İrfan Neziroğlu, Lübnan Büyükelçiliği 'ne Murat Lütem,

'ne Murat Lütem, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Türkiye Daimi Temsilciliği 'ne Zeynep Kızıltan,

'ne Zeynep Kızıltan, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı Türkiye Daimi Temsilciliği'ne Esen Altuğ atandı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’na mevcut Genel Müdür Yardımcısı Abdulvahit Fidan getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda ise Personel Genel Müdürü Adem Dinç görevden alındı, yerine Genel Müdür Yardımcısı Seyfullah Arslantürk atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde dört bölge müdürü görevden alındı:

Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Ümit Gökhan Çiçek,

Ümit Gökhan Çiçek, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürü Erdal Pınar,

Erdal Pınar, Samsun Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk,

Ali Erkan Öztürk, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürü İsmet.

Yeni atamalar ise şu şekilde gerçekleşti:

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü 'ne Adem Bozkurt,

'ne Adem Bozkurt, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü 'ne Halil Alper,

'ne Halil Alper, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü 'ne Hüseyin Uysal,

'ne Hüseyin Uysal, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü 'ne Kastamonu İl Gençlik ve Spor Müdürü Reşat Asrak,

'ne Kastamonu İl Gençlik ve Spor Müdürü Reşat Asrak, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne Sivas İl Gençlik ve Spor Müdürü Erdoğan Tunç atandı.

Ayrıca, Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine Behçet Bakır getirildi.

Bu atama ve görevden alma kararları, devletin çeşitli kademelerinde önemli değişiklikler yapıldığını gösteriyor.