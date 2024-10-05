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Meriçbey Jersey Süt Ekim Ayı Boyunca Sadece 35 TL!

Meriçbey Jersey Süt Ekim Ayı Boyunca Sadece 35 TL!
ISPARTA
G.Tarihi: 05.10.2024 11:11
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Meriçbey Jersey Süt Ekim Ayı Boyunca Sadece 35 TL!

Isparta'da Meriçbey Çiftliği, yüksek kaliteli Jersey sütünü Ekim ayına özel avantajlı fiyatlarla halkın beğenisine sunuyor. Açılışa özel düzenlenen bu kampanya kapsamında, 1 litre Jersey sütün fiyatı Ekim ayı boyunca yalnızca 35 TL olacak.

Meriçbey Çiftliği, doğal ve lezzetli süt ürünleriyle dikkat çekerken, müşterilerine sağlıklı ve güvenilir süt sunma konusunda da büyük bir özen gösteriyor. Zengin besin değeri ve üstün kalitesiyle bilinen Jersey sütünü denemek isteyenler, bu kampanya ile uygun fiyata sağlıklı bir seçenek yapma fırsatı buluyor.

Kampanya süresince hem aileler hem de işletmeler, kaliteli süte kolayca erişebilecekler. Bu özel fırsatı kaçırmamak ve doğal sütle tanışmak için Meriçbey Çiftliği'ni ziyaret edebilirsiniz.

Adres: Eski Müftülük İlerisi, 121. Cadde, Golsit Ofis Mobilyaları Karşısı.

Doğal ve sağlıklı süt ürünleri için Meriçbey Çiftliği’ne uğramayı unutmayın!

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